رئيس الاتحاد الأردني يهاجم إنفانتينو: "لن نخضع للابتزاز مقابل حقوقنا"

وجّه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين اتهامات مباشرة وحادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقيادته، واصفا التعامل مع الملفات المالية والتنظيمية للمنتخب الأردني بأنها ممارسات ترقى إلى "الابتزاز المباشر"، ومؤكدا رفض الأردن التنازل عن مبادئه الأخلاقية مقابل الحصول على حقوقه المشروعة.

وأوضح الأمير علي -في تصريحات رسمية عبر حسابه بمنصة إكس- أن المشاركة التاريخية الأولى للنشامى في نهائيات كأس العالم صادفت عقبات إدارية ومالية مجحفة لمنتخب يمثل دولة ذات ميزانية رياضية محدودة.

أزمات متعددة

وسرد رئيس الاتحاد ثلاث أزمات رئيسية واجهت بعثة الأردن والجماهير:

أزمة التأشيرات وحرمان المشجعين: تعرض عدد كبير من المشجعين الأردنيين للرفض في الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، رغم اقتنائهم تذاكر المباريات الرسمية التي بيعت بأسعار باهظة.

الاستقطاعات الضريبية الإجبارية: فرض ضرائب أمريكية اقتُطعت مباشرة عبر "فيفا" من المخصصات المالية الموجهة للاعبي المنتخب والطاقم الفني، وهي الإجراءات التي لم تُطبَّق على المنتخبات التي اتخذت من كندا والمكسيك مقرا لمعسكراتها.

تجميد المستحقات المالية: المماطلة المستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي في صرف المكافآت المستحقة للمنتخب الأردني مقابل وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في قطر، رغم تفاخر "فيفا" باحتياطيات مالية تُقدَّر بمليارات الدولارات.

وفي تبيان لواقع الكواليس، كشف الأمير علي عن تلقيه إبلاغا شفهيا من مسؤولين في الاتحاد الدولي خلال منافسات كأس العالم، مفاده أن تسوية الأزمات المالية وتلقي الدعم اللازم لاتحاده يقترنان بشكل مباشر بتأييده لرئيس فيفا جياني إنفانتينو.

واختتم رئيس الاتحاد الأردني تصريحه بالتأكيد الصارم على موقف بلاده، قائلا "نحن فخورون بالالتزام الراسخ للأردن بالقيم والأخلاق. لم نؤيد إنفانتينو في الماضي، ولن نؤيده اليوم. نرفض هذا الوضع القائم على الابتزاز كليا، ولن نخضع له تحت أي ظرف".