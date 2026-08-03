يويفا يهدد ببطولة بديلة لكأس العالم ويطالب برحيل إنفانتينو

انضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى اتحادات قارية أخرى مهددا بتأسيس نسخة خاصة بها من بطولة كأس العالم، وذلك إذا رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، التنحي عن منصبه.

وتعرض السويسري إنفانتينو (56 عاما) لضغوط هائلة بعد إثارته صدمة عارمة في أوساط كرة القدم العالمية إثر خططه لبيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين خاصين، قبل أن يُجبر على التراجع.

ويقود رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، إلى جانب رؤساء اتحادات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي، مساعٍ حثيثة للضغط من أجل استقالة إنفانتينو.

وفقا لما أفادت به صحيفة "ذا تايمز" (The Times)، فقد تم تشكيل تحالف واسع النطاق بهدف الإطاحة بإنفانتينو و"شلل الفيفا"، حيث تدرس تلك الأطراف إقامة بطولات دولية خاصة بها إذا ما أصر على البقاء في السلطة والسعي لإعادة انتخابه في مارس/آذار المقبل.

ويمتلك "يويفا" بالفعل خطة جاهزة لبطولة "دوري الأمم العالمي" لتكون منافساً لكأس العالم، وهي الفكرة التي جرى طرحها لأول مرة في عام 2017.

مقاطعة وشلل مؤسسي

يستعد خصوم إنفانتينو الغاضبون لمقاطعة اجتماعات مجلس ولجان فيفا، فضلاً عن رفض المصادقة على أي قرارات صادرة عنه.

ولم يحصل المحامي المثير للجدل سوى على 15 إعلانا للدعم فقط من أصل 211 اتحادا عضوا منذ الكشف عن مشروعه. وفي هذا السياق، انضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي في سحب دعمهما قبيل انتخابات الرئاسة المقرر عقدها العام المقبل.

وجاء في بيان شديد اللهجة صادر عن اتحاد ويلز لكرة القدم: "إن الإخفاقات الأخيرة في مجالات الحوكمة الإدارية، والعمليات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والاتصالات، وسلامة الأحكام؛ قد وضعتنا في موقف فقد فيه السيد إنفانتينو ثقة الاتحاد للبقاء على رأس هرم كرة القدم العالمية. إن الفشل في وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول هو أمر لا يمكننا قبوله".

تصعيد قانوني وموقف إنجليزي حاسم

كان يويفا قد أعلن سابقا أن إنجلترا وكافة الاتحادات الأعضاء الأخرى ستقاطع كأس العالم إذا حصل مقترح إنفانتينو على الضوء الأخضر؛ وفي خضم تداعيات هذه الأزمة، يدرس الكيان الكروي الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية، حيث تلقت شخصيات وجهات عدة خطابات رسمية من يويفا يوم الجمعة الماضي، شملت كلا من: جاني إنفانتينو، جوشوا كوشنر، غريغ مافي، بنك "جي بي مورغان" (JP Morgan)، ومؤسسة "أوبن إيكونوميك" (OpenEconomic).

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وعلى خطى هذا التصعيد المؤسسي، شهدت منظومة كرة القدم العالمية تطورات متسارعة تمثلت في إعلان الاتحادين الصربي والسويدي لكرة القدم، يوم الاثنين، سحب دعمهما رسميا لإعادة انتخاب إنفانتينو.

وأكد الاتحاد الصربي أن التطورات الأخيرة أضرت بسمعة ومصداقية المؤسسة ورئيسها، بينما أوضح الاتحاد السويدي أن قراره جاء نتيجة "أوجه قصور متكررة في الحوكمة والشفافية".