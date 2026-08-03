اليويفا يهدد إنفانتينو وكوشنر باللجوء إلى القضاء

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذّره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.

وأكدت صحيفة تلغراف (The Telegraph) البريطانية أن اليويفا تواصل أيضا مع كل من جوشوا كوشنر وغريغ مافي وجيه بي مورجان وأوبن إيكونوميكس (Open Economics) لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.

وأعلن إنفانتينو -السبت الماضي- إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصا لهم صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقاد اليويفا حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضوا بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.

ولم يكتف اليويفا بذلك بل تردد أيضا أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.

ووفقا لما ذكرته تلغراف، فإن التصعيد وصل حاليا إلى اللجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.