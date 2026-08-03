تقارير: إنفانتينو يستنجد بترمب بعد انهيار صفقة بيع حقوق المونديال

قالت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post)، اليوم الاثنين، نقلا ⁠عن مصادر مطلعة،⁠ إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سعى للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ⁠⁠في ظل تصاعد الانتقادات بعد تراجعه عن خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن إنفانتينو ⁠⁠حاول مرارا دون جدوى التواصل هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ انهيار المقترح يوم الجمعة، وأضافت أن رئيس فيفا شعر بأنه "معزول" بسبب سيل من الانتقادات الإعلامية.

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وأفادت الصحيفة بأن إنفانتينو رتب لعقد محادثات ‌‌خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بينما أكد مصدران مطلعان أن رئيس فيفا سيجري اتصالا مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وهو ما نفاه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية عبر منصة إكس، قائلا إنه لا توجد خطط لدى روبيو ⁠⁠للتحدث مع إنفانتينو ولم يجمعهما اتصال هاتفي اليوم.

وتزايدت ⁠⁠حدة الانتقادات الموجهة إليه بعد فشل خطته لفصل الأصول التجارية لفيفا في كيان جديد تدعمه استثمارات من القطاع الخاص، ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا، ⁠⁠بينما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وانتهت خطة فيفا ⁠⁠لفتح الباب أمام استثمارات خاصة تصل إلى ⁠⁠4.2 مليارات دولار، من خلال بيع حصة تقارب 20% في كيان جديد يتولى

إدارة مسابقاته، بما في ذلك كأس العالم، إلى التراجع يوم الجمعة في أعقاب ‌‌مقاومة قوية من الجهات المعنية.

ومع التخلّي عن الفكرة، تحول الاهتمام الآن إلى التداعيات المحتملة على السويسري إنفانتينو (56 عاما)، إذ تواجه ‌‌مساعيه ‌‌للفوز بولاية جديدة لرئاسة فيفا في الدورة من عام 2027 حتى عام 2031 انتقادات متزايدة عقب فشل هذه المبادرة.

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وارتبط ترمب ⁠وإنفانتينو بعلاقة وثيقة؛ إذ ظهر الثنائي معا في فعاليات كبرى لكرة القدم، من بينها كأس العالم هذا العام التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.

وتجسدت هذه العلاقة في ديسمبر/كانون الأول 2025 عندما ⁠قدّم إنفانتينو لترمب جائزة فيفا للسلام في نسختها الأولى، ليصبح أول من يحصل على هذه الجائزة.

وأثارت هذه العلاقة مزيدا من الاهتمام ⁠بسبب خطة بيع حصة من الأصول التجارية لكأس العالم، ⁠وهي الصفقة التي كان من المقرر أن تعتمد على شركة ثرايف كابيتال، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأفادت الصحيفة بأن إنفانتينو رتّب لعقد محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‌روبيو، بينما أكد مصدران مطلعان أن رئيس فيفا سيجري اتصالا مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

لكن ديلان جونسون مساعد وزير ‌الخارجية ‌الأمريكي للشؤون العامة العالمية قال عبر منصة إكس إنه "لا توجد خطط" لإجراء روبيو محادثات مع السويسري الإيطالي إنفانتينو (56 عاما)، مضيفا أنه "لا يوجد اتصال هذا الصباح".