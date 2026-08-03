مورينيو يستعيد نجوم ريال مدريد وفينيسيوس يعود وسط غموض

واصل ريال مدريد استكمال صفوفه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما انضم الثلاثي فينيسيوس جونيور، وبرناردو سيلفا، وإبراهيم دياز إلى تدريبات الفريق في مدينة فالديبيباس تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد مشاركتهم الدولية.

وخضع اللاعبون الثلاثة لفحوصات طبية روتينية قبل خوض أول حصة تدريبية لهم استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل مواجهة إسبانيول في افتتاح الموسم يوم 22 أغسطس/آب.

برناردو يبدأ مشواره مع الفريق

وشهدت التدريبات الظهور الأول للوافد الجديد برناردو سيلفا بقميص ريال مدريد، بعد إتمام انتقاله إلى النادي، في صفقة جاءت بطلب مباشر من مورينيو، ليبدأ اللاعب البرتغالي رحلة جديدة يأمل خلالها في تقديم الإضافة لخط وسط الفريق.

كما يسعى إبراهيم دياز إلى استغلال فترة الإعداد لإقناع الجهاز الفني بأحقيته في الحصول على دور أساسي، رغم المنافسة القوية داخل الخط الأمامي.

فينيسيوس تحت الأضواء

وخطف فينيسيوس جونيور الأنظار مع عودته إلى مقر تدريبات الفريق، بعدما حضر في هدوء تام وأجرى الفحوصات الطبية قبل أن يلتقي مورينيو ويشارك في أولى الحصص التدريبية.

وتأتي عودة النجم البرازيلي في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده، الذي يمتد حتى صيف 2027، وسط استمرار الخلاف بين الطرفين حول بعض البنود، مما يجعل مستقبله محل متابعة خلال الأيام المقبلة.

ورغم الأجواء المحيطة بملف التجديد، بدا اللاعب في حالة بدنية ونفسية جيدة بعد حصوله على فترة راحة إضافية، عقب موسم شاقٍّ خاض خلاله أكبر عدد من الدقائق بين لاعبي ريال مدريد، قبل مشاركته في كأس العالم.

اجتماعات حاسمة

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات بين إدارة ريال مدريد وممثلي فينيسيوس لحسم ملف التجديد، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب، مقابل اهتمام أندية أوروبية بالحصول على خدماته إذا تعثرت المفاوضات.

في الوقت نفسه، يواصل مورينيو استعادة بقية عناصر الفريق تدريجيا، مع اقتراب عودة بقية اللاعبين الدوليين والمصابين، تمهيدا للدخول بكامل القوة في منافسات الموسم الجديد، وسط طموحات كبيرة إلى المنافسة على جميع الألقاب.