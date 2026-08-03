من نيجيريا إلى أيرلندا.. أمسية ملاكمة تنتهي بجدل تحكيمي وضربة قاضية خطيرة

أشعلت مواجهة الملاكمة التي جمعت البريطاني في وزن فوق المتوسط صامويل أنتوي بالملاكم النيجيري سليمان جعفر موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اتُّهمت حكمة النزال بالتأخر في إيقاف المباراة رغم تعرض أنتوي لضربات متتالية وهو في حالة فقدان واضح للتركيز.

وأقيم النزال في مركز بالمورال للمؤتمرات بمدينة لاغوس، حيث بدأ أنتوي المواجهة بصورة قوية وسيطر على مجرياتها، قبل أن يتلقى لكمة قوية في الجولة السادسة أسقطته أرضًا.

ورغم تمكنه من الوقوف قبل انتهاء العد، بدا الملاكم البريطاني غير قادر على مواصلة القتال بصورة طبيعية، إلا أن الحكمة سمحت باستئناف النزال، ليواصل جعفر توجيه سلسلة من اللكمات قبل أن تتدخل أخيرًا لإيقاف المواجهة.

انتقادات حادة للحكمة

أثناء النزال، طالب بطل أوروبا السابق دان عزيز بإيقاف المباراة، وصرخ قائلًا: "يا حكم.. ماذا يفعل الحكم؟"، في إشارة إلى استمرار النزال رغم الحالة التي كان عليها أنتوي.

وعقب نهاية المواجهة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، إذ كتب أحد المشجعين: "هذا أمر شنيع للغاية. يجب سحب رخصته". وأضاف آخر: "لا يجب السماح لهذا الحكم بإدارة أي نزال مرة أخرى".

فيما علّق مشجع ثالث: "لقد كان فاقدًا للتركيز تمامًا، ولم يكن يدرك ما يحدث حوله، ومع ذلك استؤنف النزال".

وبعد ساعات من انتهاء المواجهة، طمأن صامويل أنتوي جماهيره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قائلًا: "في النصر والهزيمة، كل المجد لله". وأضاف: "رغم أن النتيجة لم تكن كما تمنيت، فإنني أثق بأن الله لديه خطة أفضل لي".

واختتم رسالته بقوله: "أشكر الله لأنني وخصمي خرجنا من الحلبة سالمين، وأشكر كل من تواصل معي وأرسل تمنياته الطيبة".

ضربة قاضية إلى المستشفى

وفي واقعة أخرى أثارت القلق داخل أوساط الملاكمة، نُقل الملاكم الأيرلندي لي ريفز إلى المستشفى بعد تعرضه لضربة قاضية خلال نزاله أمام مواطنه غاري كولي في العاصمة الأيرلندية دبلن.

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وشهد النزال منافسة قوية حتى الجولة العاشرة، قبل أن يوجه كولي لكمة يسارية قوية أسقطت ريفز فاقدًا للوعي، ليتم تقديم الإسعافات الأولية له داخل الحلبة، قبل نقله على نقالة إلى المستشفى.

وأصدر مروج النزالات فرانك وارن بيانًا للاطمئنان على حالة الملاكم، قال فيه: "ندعو الله أن يمنح لي ريفز وعائلته الصبر، فهو لا يزال في المستشفى، وجميعنا نفكر فيه ونتابع حالته مع فريقه، ونأمل في سماع أخبار مطمئنة".

من جانبه، حرص غاري كولي على توجيه رسالة دعم لمنافسه عقب انتهاء النزال، قائلًا: "أتمنى أن يكون لي ريفز بخير. لقد أثبت أنه قادر على المنافسة في أعلى المستويات ويستحق كل التقدير".

وأضاف: "كان عليّ أن أبقى متيقظًا ومركزًا طوال النزال، واللكمة التي وجهتها في الجولة العاشرة جاءت في التوقيت المناسب".