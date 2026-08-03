ممنوع استخدام الهواتف.. والدة مبابي تفرض قوانين صارمة على شباب كاين

فرضت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي حظرا على استخدام الهواتف المحمولة، في مرافق نادي ماليرب كاين، الذي يملك نجلها الحصة الكبرى منه.

وذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية أن فايزة اتخذت هذه الخطوة بهدف تطوير اللاعبين الشباب في النادي وزيادة الانسجام والتعايش فيما بينهم، دون أن تحدد منصبها أو دورها في النادي الذي هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثالثة.

إشادة بالقرار

وأشاد ماتيو بودمر، المدير الرياضي الجديد لماليرب كاين، بقرار فايزة العماري معتبرا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التطوير.

وقال بودمر "مشروعهم (عائلة مبابي) مع الشباب يثير اهتمامي كثيرا. لو رأيتم ما يتم تطبيقه في مجالات التعليم، السكن، التغذية، والدعم الإنساني".

وأضاف "لقد حظرت فائزة استخدام الهواتف المحمولة في مركز التدريب، وهو قرار رائع جعل الشباب يتناقشون ويعيشون معًا بشكل أفضل".

واستحوذ مبابي النجم الحالي لريال مدريد، على الحصة الكبرى من ملكية كاين في سبتمبر/أيلول 2024 حيث استثمر 15 مليون يورو عبر صندوقه الاستثماري "كوالشن كابيتال" لشراء 80% من أسهم النادي كما قام بتسديد جزء من ديونه، أما الـ20% الباقية فتعود ملكيتها إلى بيير أنطوان كابتون رئيس مجلس الإدارة الحالي.

انتقادات

ويواجه مبابي وعائلته انتقادات حادة من قبل جماهير ماليرب كاين الذين يحمّلونهم مسؤولية هبوط النادي إلى الدرجة الثالثة.

وعلّق بودمر على هذه الانتقادات بالقول "أرى أنها غير منصفة، لا أقول هذا فقط لأن كيليان هو مالك النادي، بل كانت هناك صعوبات قائمة بالفعل قبل وصولهم. نعم، ما حدث هو نتاج أخطاء متراكمة كما يحدث في كل الأندية. احترم استثماره في وقت كانت فيه الظروف معقدة للغاية".

وعند سؤاله عن طبيعة علاقته بمبابي، أكد بودمر الذي لعب لنادي ماليرب كاين فيما بين عامي 1998 و2003، أنه لم يتحدث معه بعد.

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وأوضح "في اليوم الذي سنحتاج فيه إلى التواصل سيحدث ذلك بشكل طبيعي. لديه مسيرة كروية ليديرها. بالنسبة لي، متعتي القصوى هي أن أقول لكيليان: استمع، لا تشغل بالك بنا، نحن سنتولى إدارة الأمور".

وأكدت "ليكيب" أن بودمر يتواصل بسهولة أكبر مع فايزة العماري والدة مبابي، التي تخصص وقتا لإدارة نادي ماليرب كاين.