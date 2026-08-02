ماذا لو أقيمت كأس العالم بدون منتخبات أوروبا؟

بدت خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح بدخول رأس المال الخاص في بطولة كأس العالم وكأنها "هدف عكسي" مذهل من رئيسه جياني إنفانتينو. فقد قوبل المقترح برفض قاطع من الاتحادات القارية في آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصدر مشهد الغضب، ملوحاً بمقاطعة بطولات الفيفا بالكامل في حال تمرير المقترح. ورغم أن الخطة تلاشت وألغيت رسمياً ببيان من إنفانتينو ليلة الجمعة، إلا أن هذا التهديد الأوروبي يفتح الباب أمام تجربة فكرية مثيرة: كيف ستبدو كأس العالم بدون أوروبا؟

فراغ مدوٍ في النجوم والقيمة السوقية

النتيجة الفورية الأبرز ستكون غياب كوكبة من ألمع نجوم الساحرة المستديرة، حيث ستفقد البطولة هدافين وأسماء رنانة بحجم كيليان مبابي، ورودري، وإيرلينغ هالاند، ولامين جمال.

وبلغة الأرقام، سيمثل ذلك ضربة قاصمة للقيمة السوقية للبطولة؛ فبحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في اقتصاديات كرة القدم:

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين الـ223 الذين يتجاوز سعر كل منهم 40 مليون يورو، نحو 14 مليار يورو.

يستحوذ لاعبو القارة الأوروبية وحدهم على 10.3 مليارات يورو من هذا الإجمالي.

ورغم هذا العجز المالي الهائل، قد يرى خبراء الفيفا فرصة لتعويضه عبر إطلاق العنان لقيمة تجارية لم تُستغل، حيث ستبرز نجوم جديدة لملء الفراغ. على سبيل المثال، سيتصدر البرازيلي فينيسيوس قائمة الأغلى في المونديال (140 مليون يورو)، بينما سيقفز مهاجمون مثل الأميركي فولارين بالوغون إلى مراكز متقدمة جداً في النظام الجديد للبطولة.

هيمنة لاتينية مطلقة

طالما واجهت كأس العالم انتقادات بسبب تركز اللقب بين مجموعة صغيرة من الدول (8 منتخبات فقط عبر التاريخ)، واستحواذ أوروبا على 6 من آخر 8 ألقاب. نظرياً، قد يوحي غياب أوروبا بتنوع أكبر، لكن التاريخ يقول عكس ذلك.

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إذا أعدنا شريط بطولات كأس العالم واستبعدنا المنتخبات الأوروبية ومنحنا الكأس للفريق الذي وصل لأبعد نقطة، فإننا سنكون أمام هيمنة مطلقة لمنتخبات أميركا الجنوبية:

لكانت الأرجنتين قد فازت بـ 3 من آخر 4 نسخ لكأس العالم (باحتساب نسختي 2014 و2026).

الحصيلة التاريخية للألقاب ستصبح: 8 ألقاب للبرازيل، و6 للأرجنتين، و4 لأوروغواي.

فرص تاريخية لآسيا وأفريقيا والكونكاكاف

في المقابل، ربما كانت منتخبات أخرى ستحقق إنجازات غير مسبوقة لولا العقبة الأوروبية:

المكسيك: ودعت البطولة 6 مرات من أصل 10 إقصاءات على يد منتخبات أوروبية (آخرها أمام إنجلترا عام 2026). وبدونهم، ربما تمكنت أخيراً من تجاوز دور الـ16 بل والمنافسة على اللقب.

اليابان: أطلقت في عام 1992 خطة للتتويج بكأس العالم خلال 100 عام، وهو حلم كان سيتسارع لولا أوروبا التي أقصتها في 3 من مبارياتها الخمس بالأدوار الإقصائية.

أفريقيا: مع وصول المغرب كأول فريق أفريقي لنصف النهائي في 2022 (قبل الخسارة من فرنسا 2-0)، فإن غياب أوروبا سيجعل المغرب والسنغال مرشحين دائمين وقويين للفوز بالبطولة.

وبعد استقالة كبير مستشاريه كارلوس كورديرو احتجاجاً، رضخ إنفانتينو وألغى الخطة التوسعية. لكن في عالم موازٍ للتجربة الفكرية، ربما كان التخلص من "العبء الأوروبي" سيفتح الباب أمام المونديال لإطلاق إمكانياته التنافسية والتجارية الحقيقية التي طالما ظلت مقيدة.