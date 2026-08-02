رياضة|أوروبا

ماذا لو أقيمت كأس العالم بدون منتخبات أوروبا؟

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FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri lifts the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup. Picture taken using a tilt-shift lens. IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang/File Photo
إسبانيا بطلة كأس العالم 2026 وبطلة أوروبا أيضا (رويترز)
Published On 3/8/2026

بدت خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح بدخول رأس المال الخاص في بطولة كأس العالم وكأنها "هدف عكسي" مذهل من رئيسه جياني إنفانتينو. فقد قوبل المقترح برفض قاطع من الاتحادات القارية في آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصدر مشهد الغضب، ملوحاً بمقاطعة بطولات الفيفا بالكامل في حال تمرير المقترح. ورغم أن الخطة تلاشت وألغيت رسمياً ببيان من إنفانتينو ليلة الجمعة، إلا أن هذا التهديد الأوروبي يفتح الباب أمام تجربة فكرية مثيرة: كيف ستبدو كأس العالم بدون أوروبا؟

FILE - FIFA President Gianni Infantino speaks during a news conference at the stadium in Mexico City, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)
خطة إنفانتينو لخصخصة كأس العالم فتحت أبواب الهجوم عليه (أسوشيتد برس)

فراغ مدوٍ في النجوم والقيمة السوقية

النتيجة الفورية الأبرز ستكون غياب كوكبة من ألمع نجوم الساحرة المستديرة، حيث ستفقد البطولة هدافين وأسماء رنانة بحجم كيليان مبابي، ورودري، وإيرلينغ هالاند، ولامين جمال.

وبلغة الأرقام، سيمثل ذلك ضربة قاصمة للقيمة السوقية للبطولة؛ فبحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في اقتصاديات كرة القدم:

Jul 14, 2026; Arlington, Texas, USA; France forward Kylian Mbappe (10) in action during a semifinal match between France and Spain in the 2026 FIFA World Cup at Dallas Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images
الفرنسي مبابي هداف كأس العالم 2026 (رويترز)
  • يبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين الـ223 الذين يتجاوز سعر كل منهم 40 مليون يورو، نحو 14 مليار يورو.
  • يستحوذ لاعبو القارة الأوروبية وحدهم على 10.3 مليارات يورو من هذا الإجمالي.

ورغم هذا العجز المالي الهائل، قد يرى خبراء الفيفا فرصة لتعويضه عبر إطلاق العنان لقيمة تجارية لم تُستغل، حيث ستبرز نجوم جديدة لملء الفراغ. على سبيل المثال، سيتصدر البرازيلي فينيسيوس قائمة الأغلى في المونديال (140 مليون يورو)، بينما سيقفز مهاجمون مثل الأميركي فولارين بالوغون إلى مراكز متقدمة جداً في النظام الجديد للبطولة.

هيمنة لاتينية مطلقة

طالما واجهت كأس العالم انتقادات بسبب تركز اللقب بين مجموعة صغيرة من الدول (8 منتخبات فقط عبر التاريخ)، واستحواذ أوروبا على 6 من آخر 8 ألقاب. نظرياً، قد يوحي غياب أوروبا بتنوع أكبر، لكن التاريخ يقول عكس ذلك.

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إذا أعدنا شريط بطولات كأس العالم واستبعدنا المنتخبات الأوروبية ومنحنا الكأس للفريق الذي وصل لأبعد نقطة، فإننا سنكون أمام هيمنة مطلقة لمنتخبات أميركا الجنوبية:

  • لكانت الأرجنتين قد فازت بـ 3 من آخر 4 نسخ لكأس العالم (باحتساب نسختي 2014 و2026).
  • الحصيلة التاريخية للألقاب ستصبح: 8 ألقاب للبرازيل، و6 للأرجنتين، و4 لأوروغواي.
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina celebrates with the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
ميسي يرفع كأس العالم 2022 (غيتي)

فرص تاريخية لآسيا وأفريقيا والكونكاكاف

في المقابل، ربما كانت منتخبات أخرى ستحقق إنجازات غير مسبوقة لولا العقبة الأوروبية:

المكسيك: ودعت البطولة 6 مرات من أصل 10 إقصاءات على يد منتخبات أوروبية (آخرها أمام إنجلترا عام 2026). وبدونهم، ربما تمكنت أخيراً من تجاوز دور الـ16 بل والمنافسة على اللقب.

اليابان: أطلقت في عام 1992 خطة للتتويج بكأس العالم خلال 100 عام، وهو حلم كان سيتسارع لولا أوروبا التي أقصتها في 3 من مبارياتها الخمس بالأدوار الإقصائية.

أفريقيا: مع وصول المغرب كأول فريق أفريقي لنصف النهائي في 2022 (قبل الخسارة من فرنسا 2-0)، فإن غياب أوروبا سيجعل المغرب والسنغال مرشحين دائمين وقويين للفوز بالبطولة.

وبعد استقالة كبير مستشاريه كارلوس كورديرو احتجاجاً، رضخ إنفانتينو وألغى الخطة التوسعية. لكن في عالم موازٍ للتجربة الفكرية، ربما كان التخلص من "العبء الأوروبي" سيفتح الباب أمام المونديال لإطلاق إمكانياته التنافسية والتجارية الحقيقية التي طالما ظلت مقيدة.

المصدر: الصحافة الأميركية

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