"لا تتلفوا الأدلة" تحذير أوروبي رسمي لـ18 مسؤولا في فيفا

طالبت رسالة قانونية، أرسلها مكتب محاماة في نيويورك، 18 مسؤولا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاحتفاظ بجميع البيانات والوثائق ورسائل البريد الإلكتروني باعتبارها أدلة محتملة، في ظل تحركات يقودها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لدراسة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو لخصخصة الحقوق التسويقية لكأس العالم.

وهدد (يويفا) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرا من إتلاف أي أدلة محتملة.

وتراجع إنفانتينو، يوم السبت، عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4.2 مليارات دولار من مستثمرين، من بينهم شركة جوشوا كوشنر الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.

وقاد يويفا، الذي يضم في عضويته 55 اتحادا وطنيا، ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن الخميس الماضي مقاطعة بطولات فيفا طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.

وأكد محامو "يويفا" لفيفا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية أو اللجوء إلى القضاء أو تقديم شكاوى إدارية، أو الجمع بين هذه الخيارات، بشأن مقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.

وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في انقلاب كبير بشأن مستقبله، بعدما كان مرشحا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى عام 2031 في مارس/آذار 2027.

وكان رئيس فيفا يستعد، بعد انتهاء ولايته في 2031، لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليا والبالغ 6 ملايين دولار، بخلاف مكافآته كرئيس للاتحاد الدولي.

وأعلن فيفا خلال منافسات مونديال 2026 أن إنفانتينو حصل على دعم من نحو 200 اتحاد من أصل 211 اتحادا وطنيا، إلا أنه بات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها له، وكانت ويلز أول من أعلن تراجعه عن هذا الدعم، اليوم الاثنين.

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ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تجرى الانتخابات بعد أربعة أشهر في المغرب التي تعد من أبرز حلفاء إنفانتينو، وتستعد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.