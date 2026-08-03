فوزينيا حارس كاب فيردي يحظى باستقبال حافل في تشيلي

حظي الحارس الدولي لمنتخب كاب فيردي فوزينيا باستقبال جماهيري حافل لدى وصوله إلى العاصمة التشيلية سانتياغو، تمهيدا لانضمامه إلى نادي كولو كولو، بعدما تحول إلى أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026 بفضل عروضه اللافتة مع منتخب بلاده.

وأصبح الحارس البالغ من العمر 40 عاما حديث الجماهير خلال الصيف، بعدما قاد منتخب كاب فيردي إلى إنجاز تاريخي في المونديال، ولفت الأنظار بتصدياته الحاسمة التي جعلته أحد أبرز حراس البطولة.

ولم تتوقف آثار هذا التألق عند المستطيل الأخضر، إذ شهدت شعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي قفزة هائلة، بعدما ارتفع عدد متابعيه على منصة إنستغرام من نحو 50 ألفا إلى قرابة 30 مليون متابع خلال أسابيع قليلة.

ومع وصوله إلى سانتياغو، احتشد عدد كبير من أنصار كولو كولو في المطار لاستقباله، في مشهد عكس المكانة التي بات يحظى بها بعد كأس العالم.

ويأمل مشجعو النادي التشيلي أن ينقل فوزينيا خبرته الكبيرة وتألقه الدولي إلى الفريق، بعدما كان أحد أبرز أسباب المسيرة التاريخية لمنتخب كاب فيردي في مونديال 2026، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ32 عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 بعد التمديد.