فليك يربط صفقة برشلونة الهجومية بمصير فيران توريس

أكد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك بعد ختام المعسكر التحضيري للموسم الجديد في إنجلترا أن النادي يواصل دراسة احتياجاته الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم، مع التركيز على تدعيم بعض المراكز وفقا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

وأوضح المدرب الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية المعسكر، أن إدارة النادي تعمل بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد الأولويات، مشيرا إلى أن التعاقد مع مهاجم جديد لا يزال مطروحا، لكنه مرتبط أيضا بمستقبل المهاجم فيران توريس ودوره داخل الفريق.

المهاجم أولوية.. والخيارات متعددة

وأكد فليك أن برشلونة يمتلك عدة حلول هجومية داخل تشكيلته الحالية، موضحا أن لامين جمال سبق له اللعب في مركز المهاجم خلال بعض المباريات، كما أن الإنجليزي أنتوني غوردون والألماني كريم أدييمي يستطيعان شغل مركزي الجناح ورأس الحربة، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة في اختيار التشكيلة.

ورغم ذلك، شدد المدرب على أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تعزيز الخط الأمامي إذا توفرت الظروف المناسبة، بما يضمن رفع مستوى المنافسة خلال الموسم الجديد.

ترقّب في وسط الملعب

وعن إمكانية تدعيم مركز لاعب الارتكاز، أوضح فليك أن برشلونة يمتلك عددا جيدا من اللاعبين في هذا المركز، لكنه لم يستبعد إجراء تعاقدات جديدة، مؤكدا أن النادي سيواصل تقييم احتياجاته خلال الأسابيع المقبلة بما يخدم مصلحة الفريق.

وأبدى المدرب الألماني إعجابه بالمستوى الذي قدمه عدد من لاعبي الأكاديمية خلال فترة الإعداد، مشيدا بشكل خاص بكل من تونكارا وغورين، إلى جانب تشافي إسبارت، الذي أكد أنه أثبت جدارته سواء في التدريبات أو خلال المباريات الودية، ليؤكد امتلاكه إمكانات تؤهله للمنافسة مع الفريق الأول.

واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد أن اللاعبين الذين اعتادوا التتويج بالألقاب لا يفقدون عقلية الانتصار، مشيرا إلى أن النجاحات السابقة تمنح الفريق ثقة إضافية، لكنها في الوقت نفسه تفرض ضرورة مواصلة العمل والتركيز اليومي للحفاظ على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم المقبل.