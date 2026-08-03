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الحسم خلال أيام.. مفاوضات متقدمة بين برشلونة والهلال بشأن كانسيلو

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BARCELONA, SPAIN - MAY 17: Joao Cancelo of FC Barcelona celebrates scoring his team's third goal during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Real Betis Balompie at Spotify Camp Nou on May 17, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)
البرتغالي جواو كانسيلو يحتفل بتسجيل هدف مع برشلونة في الدوري الإسباني (غيتي)
Published On 3/8/2026

اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة إعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مع دخول سوق الانتقالات مرحلته الحاسمة خلال أغسطس/آب.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، كثّفت إدارة النادي الكتالوني مفاوضاتها لإتمام التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر (32 عاما)، والذي من المنتظر أن يوقّع عقدا لمدة موسمين.

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وكان كانسيلو قد لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة من الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، قبل أن يعود إلى صفوف النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إتمام الصفقة كان مرتبطا بشكل كبير بتوصل اللاعب إلى اتفاق مع الهلال، الذي لا يزال يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، من أجل تسهيل رحيله.

وباتت المفاوضات في مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل داخل برشلونة بإغلاق الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعود الدولي البرتغالي إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" استعدادا للموسم الجديد.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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