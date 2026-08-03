الحسم خلال أيام.. مفاوضات متقدمة بين برشلونة والهلال بشأن كانسيلو

اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة إعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مع دخول سوق الانتقالات مرحلته الحاسمة خلال أغسطس/آب.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، كثّفت إدارة النادي الكتالوني مفاوضاتها لإتمام التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر (32 عاما)، والذي من المنتظر أن يوقّع عقدا لمدة موسمين.

وكان كانسيلو قد لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة من الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، قبل أن يعود إلى صفوف النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إتمام الصفقة كان مرتبطا بشكل كبير بتوصل اللاعب إلى اتفاق مع الهلال، الذي لا يزال يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، من أجل تسهيل رحيله.

وباتت المفاوضات في مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل داخل برشلونة بإغلاق الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعود الدولي البرتغالي إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" استعدادا للموسم الجديد.