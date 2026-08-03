رئيس طرابزون سبور يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد صلاح

نفى أرطغرل دوغان رئيس طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم التقارير التي تحدثت عن انضمام محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي السابق، إلى فريقه.

ويمثل مستقبل صلاح، الذي أصبح لاعبا حرا مؤخرا بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، لغزا حتى الآن مع عدم اتفاقه مع أي نادٍ جديد بعد رحيله عن ملعب أنفيلد.

وقال دوغان في تصريحات لوسائل الإعلام التركية أمس الأحد: "كما قلت سابقا، لا يوجد حاليا اتفاق مع صلاح. ولم أقل أبدا إن المفاوضات لا تزال جارية. حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل".

وتأتي تصريحات دوغان بعد أيام قليلة من تأكيد أوندر أوزن، مدير كرة القدم في بشكتاش، أن النادي التركي أوقف مؤقتا مساعيه للتعاقد مع قائد مصر بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.

وقال أوزن، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن بشكتاش عقد عدة جولات من المفاوضات مع مهاجم ليفربول السابق، لكنّ المحادثات أصبحت أكثر تعقيدا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.

وأكد أوزن أن بشكتاش لن يحسّن عرضه الحالي، مشيرا إلى أن ممثلي صلاح أجروا أيضا محادثات مع أندية أخرى.

ولا يزال المهاجم المصري يدرس خياراته المستقبلية بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، وفضّل تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد البطولة.