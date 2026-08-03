ضربة جديدة لإنفانتينو.. دول أوروبية تقلب موازين انتخابات "الفيفا"

اتسعت دائرة الاتحادات الأوروبية الرافضة لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسط تحركات قانونية واعتراضات متزايدة على مشروعه الخاص بالتحول المالي.

وشهدت الأيام الماضية إعلان اتحادي ويلز ورومانيا سحب دعمهما لإنفانتينو، وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخذ الموقف ذاته، في خطوة تعكس اتساع جبهة المعارضة داخل القارة الأوروبية قبل أشهر من موعد الانتخابات.

خلاف بسبب مشروع التحول المالي

وتعود جذور الأزمة إلى المشروع الذي طرحه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي كان يقضي بنقل 20% من عائدات بطولات كأس العالم والمسابقات التي ينظمها الاتحاد إلى صناديق استثمارية، وهو المقترح الذي قوبل برفض واسع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأدى هذا الرفض إلى انسحاب الاتحاد الأوروبي من المشروع، ثم جاءت تقارير بانضمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي إلى الموقف الرافض للخطة.

إجراءات قانونية مرتقبة

وفي أحدث تطورات الأزمة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية، تشمل اللجوء إلى التحكيم وتقديم شكاوى تنظيمية، اعتراضا على مشروع التحول المالي الذي اقترحه الاتحاد الدولي، وما ترتب عليه من تداعيات.

وتؤكد هذه الخطوة اتساع الخلاف بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على قيادة الاتحاد الدولي قبل الانتخابات المقبلة.

انتخابات حاسمة في المغرب

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في 18 مارس/آذار 2027 بمدينة الرباط المغربية، وسط مؤشرات إلى أن السباق الانتخابي قد يكون أكثر تنافسية مما كان متوقعا في السابق.

وبحسب التقارير، بدأت الأوساط الأوروبية البحث عن مرشح قادر على منافسة إنفانتينو، حيث طُرح اسم ناصر الخليفي ضمن الأسماء المتداولة، إلى جانب رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، فيكتور مونتاغلياني، في انتظار اتضاح المشهد الانتخابي خلال الأشهر المقبلة.