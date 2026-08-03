شاهد.. تعادل مثير يحسم ودية الهلال السعودي والأهلي القطري

اختتم الهلال السعودي معسكره الإعدادي في النمسا بتعادل مثير مع الأهلي القطري 3-3، في اللقاء الودي الأخير ضمن البرنامج التحضيري للموسم الرياضي الجديد، في مواجهة شهدت العديد من المكاسب الفنية للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي قبل العودة إلى الرياض واستكمال الاستعدادات الرسمية.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل مبكرا للهلال، قبل أن يضيف الهولندي كريسينسيو سامرفيل الهدف الثاني، بينما سجل سلطان مندش الهدف

الثالث، في مباراة اتسمت بالإيقاع السريع والتجارب الفنية، ومنحت الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق العديد من الجوانب التكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وشهد معسكر الهلال في النمسا، الذي انطلق في 15 يوليو/تموز الماضي، برنامجا تدريبيا مكثفا خاض خلاله الفريق أربع مباريات ودية، بدأها

بالفوز على شتورم غراتس النمساوي 2-1، ثم واجه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، قبل لقاء مولودية الجزائر، واختتم مبارياته بالتعادل أمام الأهلي القطري، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع المعدل البدني والفني وتجهيز جميع العناصر للموسم المقبل.

وعلى صعيد التعاقدات الصيفية، دعمت إدارة الهلال صفوف الفريق بعدد من الصفقات، أبرزها التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل والمدافع الدولي علي لاجامي، إلى جانب ضم المدافع التركي الشاب يوسف أكشيشيك، واستمرار تدعيم القائمة بالعناصر التي تتماشى مع رؤية الجهاز الفني للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وينطلق مشوار الهلال في بطولة الدوري السعودي بمواجهة الفيصلي يوم 14 أغسطس/آب 2026.