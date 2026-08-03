حرب على المقاعد الخاوية.. كومو الإيطالي يفرض قوانين صارمة على جماهيره

أعلن نادي كومو الإيطالي تطبيق قواعد جديدة تخص حاملي التذاكر الموسمية، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة التغيب غير المبرر عن المباريات التي تقام على ملعب الفريق، وضمان الاستفادة الكاملة من المقاعد المتاحة للجماهير.

وأكد النادي أن اللوائح الجديدة تمنحه الحق في إلغاء التذاكر الموسمية للمشجعين الذين يتغيبون عن ثلاث مباريات أو أكثر دون تقديم مبرر مقبول أو إخطار النادي مسبقا.

إلغاء التذكرة وحرمان من التجديد

وأوضح كومو، في بيان رسمي، أن "حاملي التذاكر الموسمية الذين يتغيبون عن أكثر من ثلاث مباريات على ملعبنا، دون إبلاغ النادي مسبقا ودون سبب وجيه، قد يفقدون تذاكرهم الموسمية وحقهم في تجديدها".

وأشار النادي إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة تهدف إلى ضمان حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في المباريات المقامة على أرضه.

وأوضح كومو أنه يتفهم رغبة جماهيره في رؤية جميع مقاعد ملعب جوزيبي سينيجاليا ممتلئة خلال المباريات، باستثناء المقاعد المخصصة لأنصار الفريق الضيف.

وأضاف أن الإدارة تسعى إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشجعين لحضور اللقاءات، من خلال إعادة توزيع المقاعد التي لا يستفيد منها أصحابها بسبب الغياب المتكرر.

خطوة لتعزيز الحضور الجماهيري

ويستهدف نادي كومو ضمان امتلاء مدرجات ملعب جوزيبي سينيجاليا الذي يتسع لنحو 13,602 متفرج، باستثناء المقاعد المخصصة لجماهير الفريق الضيف، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى إلى الاستفادة من جميع التذاكر المخصصة للمشجعين بما يضمن حضور أكبر عدد ممكن منهم في المباريات.

ويُعد هذا القرار من بين الإجراءات التنظيمية التي تلجأ إليها بعض الأندية الأوروبية لتعزيز الحضور الجماهيري والاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للملاعب، بما يضمن أجواء أكثر حيوية خلال المباريات ويمنح الجماهير الراغبة في الحضور فرصة الحصول على التذاكر.