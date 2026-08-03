بـ379 مليون يورو.. تشيلسي يتصدر الأندية الأكثر إنفاقا في ميركاتو 2026

يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالية تنافسا شرسا غير مسبوق بين أندية النخبة الأوروبية لتعزيز صفوفها استعدادا للمنافسات القادمة. ومع إبرام صفقات مدوية، شهدت خريطة الإنفاق تغيرات ملحوظة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقا.

وواصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز السطوة على المراكز الأولى في قائمة الإنفاق. وتربع نادي تشيلسي على عرش الأندية الأكثر إنفاقا بإجمالي مشتريات بلغ 379.2 مليون يورو (نحو 409.5 مليون دولار)، يليه غريمه اللندني توتنهام في المركز الثاني بإنفاق وصل إلى 267 مليون يورو (نحو 288.4 مليون دولار)، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث (175.2 مليون يورو، نحو 189.2 مليون دولار).

هيمنة يوفنتوس في إيطاليا

وفرض يوفنتوس سيطرته المطلقة كأكثر أندية الدوري الإيطالي إنفاقا بمبلغ 131.95 مليون يورو (نحو 142.5 مليون دولار)، وذلك بعد إتمام تعاقداته المزدوجة والمهمة التي شملت ضم المهاجم الفرنسي كولو مواني والمدافع البوسني علي بيغوفيتش.

وتفوق "البيانكونيري" بفارق واضح على غريمه ميلان الذي حل ثانيا بصفقات شراء بلغت 107.35 مليون يورو (نحو 115.9 مليون دولار) وروما بـ 84.5 مليون يورو (نحو 91.3 مليون دولار).

وجاء نادي فيورنتينا في المركز الثالث محليا بمشتريات بلغت 98.5 مليون يورو (نحو 106.4 مليون دولار)، بينما تفاوتت مستويات باقي الأندية الإيطالية بين الاستثمار المدروس والاعتماد على موازنة الصادرات والواردات.

ويؤكد هذا الميركاتو أن الأندية تسعى بكل قوة لتدعيم صفوفها بغض النظر عن الضغوط المالية، في حين يبقى الحسم الحقيقي مرتبطا بما ستسفر عنه النتائج داخل الملعب.

الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا..

تشيلسي: 379.2 مليون يورو (نحو 409.5 مليون دولار)

توتنهام: 267 مليون يورو (نحو 288.4 مليون دولار)

مانشستر سيتي: 175.2 مليون يورو (نحو 189.2 مليون دولار)

يوفنتوس: 131.95 مليون يورو (نحو 142.5 مليون دولار)

نيوكاسل: 130.5 مليون يورو (نحو 140.9 مليون دولار)

برايتون: 126.4 مليون يورو (نحو 136.5 مليون دولار)

برشلونة: 110.5 مليون يورو (نحو 119.3 مليون دولار)

ميلان: 107.35 مليون يورو (نحو 115.9 مليون دولار)

أستون فيلا: 105.5 مليون يورو (نحو 113.9 مليون دولار)

ليفربول: 103.6 مليون يورو (نحو 111.9 مليون دولار)

بايرن ميونخ: 103.45 مليون يورو (نحو 111.7 مليون دولار)

أتلتيكو مدريد: 102 مليون يورو (نحو 110.2 مليون دولار)

سبورتينغ لشبونة: 101.28 مليون يورو (نحو 109.4 مليون دولار)

ريال مدريد: 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)

إيبسويتش: 98.65 مليون يورو (نحو 106.5 مليون دولار)

فيورنتينا: 98.5 مليون يورو (نحو 106.4 مليون دولار)

مانشستر يونايتد: 97.3 مليون يورو (نحو 105.1 مليون دولار)

روما: 84.5 مليون يورو (نحو 91.3 مليون دولار)

برينتفورد: 83.5 مليون يورو (نحو 90.2 مليون دولار)

فنربخشة: 81.17 مليون يورو (نحو 87.7 مليون دولار)