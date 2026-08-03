بالفيديو.. باريديس يشعل الجدل من جديد بتصرف مستفز

عاد النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى صفوف بوكا جونيورز بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم عام 2026 أمام إسبانيا، لكن ظهوره مع فريقه لم يخلُ من الجدل.

ففي المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) أمام نيولز أولد بويز، خطف لاعب الوسط الأنظار بسبب تصرف أثار موجة واسعة من الانتقادات.

وخلال إحدى فترات توقف اللعب، تعمد باريديس تسديد الكرة بقوة ومن مسافة قريبة باتجاه أحد لاعبي الفريق المنافس، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكا غير رياضي، وأشعل ردودا غاضبة داخل الملعب وخارجه.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثته الشهيرة في ربع نهائي كأس العالم عام 2022 أمام هولندا، عندما سدد الكرة باتجاه مقاعد بدلاء المنتخب الهولندي، في لقطة أثارت حينها جدلا واسعا حول أسلوبه داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي هذا الجدل الجديد في وقت لا تزال فيه الانتقادات تلاحق باريديس، بعدما وُجهت إليه اتهامات بإظهار سلوك عدواني وافتقار إلى الروح الرياضية عقب خسارة نهائي كأس العالم عام 2026 أمام إسبانيا.

وبذلك، يجد لاعب بوكا جونيورز نفسه مجددا في دائرة الجدل، وسط تساؤلات متزايدة حول انضباطه داخل الملعب، رغم الإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها.