"المشروع المنتظر".. أرتيتا يقود محاولات أرسنال خطف فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، يقود بنفسه جهود النادي للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي اللندني لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب مصادر صحيفة "آس" الإسبانية، حرص أرتيتا على إيصال رسالة مباشرة إلى فينيسيوس، أكد خلالها أن المشروع الرياضي لأرسنال في موسم 2026-2027 سيُبنى حول اللاعب، مع منحه دورا محوريا داخل الفريق الذي ينافس بقوة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

مشروع رياضي مغرٍ ينتظر اللاعب

وأشارت التقارير إلى أن فينيسيوس أصبح على دراية كاملة برؤية أرسنال، بعدما تلقى شرحا مفصلا حول المكانة التي سيحظى بها داخل الفريق، في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبله مع ريال مدريد، خاصة مع اقتراب موعد اجتماعه مع مسؤولي النادي الإسباني لمناقشة مستقبله.

ورغم تداول أنباء عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب وأرسنال، فإن ممثلي فينيسيوس نفوا التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، مؤكدين أن مستقبل اللاعب لم يُحسم بصورة نهائية.

صفقة ضخمة في انتظار القرار النهائي

وتنتظر إدارة أرسنال، بقيادة المدير الرياضي أندريا بيرتا، الموقف النهائي للاعب قبل اتخاذ الخطوات الرسمية لإتمام الصفقة، التي قد تصل قيمتها إلى نحو 150 مليون يورو.

ورغم أن عقد فينيسيوس مع ريال مدريد بقي منه عام واحد فقط، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة انخفاض قيمته السوقية، في ظل استمرار الأندية الكبرى في دفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع اللاعبين أصحاب الجودة العالية، حتى في العام الأخير من عقودهم.

وتحدثت تقارير إعلامية إنجليزية عن وجود اتصالات أولية بين أرسنال وريال مدريد، دون صدور أي تأكيد رسمي من الناديين حتى الآن.

وفي المقابل، تؤكد التقارير أن فينيسيوس سبق أن أبدى رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، إلا أن الساعات المقبلة، مع وصوله إلى العاصمة الإسبانية واجتماعه بمسؤولي النادي، قد تكون حاسمة في تحديد مستقبله، وسط ترقب واسع لمسار إحدى أبرز صفقات الصيف المحتملة.