الرابطة المحترفة تكشف جدول الدوري الجزائري 2026-2027

كشفت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات موسم 2026/2027، وذلك إثر سحب القرعة بمقر الاتحاد الجزائري للعبة، على أن تُقام الجولة الافتتاحية يومي 27 و28 أغسطس/آب.

تشهد الجولة الأولى مباريات واعدة، حيث يستقبل حامل اللقب "مولودية الجزائر" ضيفه "مولودية وهران" في قمة مبكرة، بينما يحل الوصيف "شبيبة الساورة" ضيفا على "اتحاد بسكرة" العائد إلى دوري الأضواء. وفي السياق ذاته، يواجه "اتحاد الجزائر" حامل لقبي كأسي الجزائر والكونفدرالية مضيفه "اتحاد خنشلة"، في حين يلعب "شباب بلوزداد" مع مضيفه "جمعية أولمبي الشلف".

وعلى صعيد الأندية الصاعدة، يستقبل "شباب عين تموشنت" صاحب الصعود التاريخي ضيفه "النادي الرياضي القسنطيني"، بينما يواجه "شبيبة الأبيار" بعد إنجازه التاريخي بالانضمام للدوري الممتاز ضيفه "أولمبيك أقبو". كما يلتقي في بقية مباريات الجولة كل من "شبيبة القبائل" و"وفاق سطيف" مع ضيفيهما "مستقبل بلدية الرويسات" و"نجم بن عكنون" على الترتيب.

وعلى مستوى أجندة الموسم، حددت رابطة الدوري تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول موعدا لإقامة الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب، على أن يُختتم الموسم الكروي في نهاية مايو/أيار 2027.

أبرز مباريات الجولة الأولى

مولودية الجزائر (حامل اللقب) ضد مولودية وهران في قمة مبكرة مثيرة.

اتحاد بسكرة ضد شبيبة الساورة (الوصيف).

اتحاد خنشلة ضد اتحاد الجزائر (حامل لقبي كأسي الجزائر والكونفدرالية).

جمعية أولمبي الشلف ضد شباب بلوزداد.

شباب عين تموشنت ضد النادي الرياضي القسنطيني.

شبيبة الأبيار ضد أولمبيك أقبو.

شبيبة القبائل ضد مستقبل بلدية الرويسات.

وفاق سطيف ضد نجم بن عكنون.

محطات هامة في الموسم

31 ديسمبر/كانون الأول: موعد نهاية مرحلة الذهاب (الجولة الـ15 والأخيرة).

نهاية مايو/أيار 2027: الموعد المرجح لاختتام الموسم.