إنفانتينو يترقب حلفاءه.. هل تنقذه الدول الصغرى من أكبر أزمة؟

قد لا تعتمد آمال جياني إنفانتينو بالاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على استعادة ثقة القوى التقليدية في اللعبة، بقدر ما تعتمد على طلب المساعدة من عدد من الدول الصغيرة والصاعدة التي تعوّل بشكل كبير على سخاء الهيئة المسؤولة عن إدارة اللعبة.

ويواجه إنفانتينو أكبر أزمة في فترة ولايته الممتدة لعقد من الزمان، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فقدانهما الثقة في قيادته، عقب فشل الاقتراح المتعلق بإدخال رأس المال الاستثماري الخاص في كأس العالم.

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وأكد إنفانتينو في أبريل/نيسان الماضي عزمه الترشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة في رئاسة "فيفا" في اجتماع الجمعية العمومية العام المقبل، لكن الضغوط التي يتعرض لها قد لا تنتظر حتى موعد الانتخابات.

معركة الإقالة وآليات الضغط القانوني

وسحب اتحادا ويلز وصربيا، اليوم الاثنين، رسميا دعمهما لإنفانتينو (56 عاما) في مساعيه للفوز بولاية جديدة، في حين أكد "يويفا" توجيه رسالة إلى السويسري لإبلاغه بأنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضده بشأن الاقتراح.

ويمكن للمعارضين شن حملة لإقالته عن طريق التصويت في اجتماع جمعية عمومية استثنائي إذا طلب 20% من أعضاء "فيفا"، البالغ عددهم 211 اتحادا، ذلك كتابيا. ويجب عقد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي في غضون 3 أشهر من تقديم الطلب، مما يتيح الوقت لظهور مرشحين منافسين.

ويمكن لليويفا، الذي صوت أعضاؤه البالغ عددهم 55 عضوا على مقاطعة جميع بطولات "فيفا" إذا تم المضي قدما في بيع الحصص، أن يدعو بمفرده إلى عقد اجتماع جمعية عمومية استثنائي بتصويت بالإجماع.

صراع المصالح: عمالقة القارة ضد الدول النامية

لكنّ الحصول على تصويت أغلبية أعضاء "فيفا" على عزل إنفانتينو في الاجتماع الاستثنائي قد لا يكون مهمة سهلة.

ورغم الفوارق الهائلة في الثروة وتطور كرة القدم والنفوذ في عالم اللعبة، فإن جميع الدول الأعضاء في "فيفا" تتمتع بحق تصويت متساوٍ. وبدلا من تلطيف الأجواء مع عمالقة اللعبة الراسخين مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، فإن أفضل فرص إنفانتينو للتمسك بالسلطة قد تعتمد على أعضاء مثل بوتان وفانواتو، الدولتين الصاعدتين اللتين لم تشاركا قط في كأس العالم، وتعتمدان بشكل كبير على "فيفا" لدعم برامج كرة القدم الخاصة بهما والمشاركة في البطولات الدولية.

وتمكّن أعضاء "فيفا" من المطالبة بما يصل إلى 3 ملايين دولار لمشاريع تطوير كرة القدم خلال دورة كأس العالم بين عامي 2022 و2026، أي بزيادة قدرها مليون دولار عن الدورة السابقة. وهذا المبلغ يكاد لا يُذكَر بالنسبة للدول الغنية التي تمتلك فرقا محترفة، لكنه حيوي بالنسبة للدول الفقيرة في كرة القدم. واستهدفت عملية بيع الحصص دائما تلك الدول، وحقق عدد منها نتائج جيدة تحت رعاية إنفانتينو.

تأثير فانواتو ونموذج الدعم المالي

تحتل فانواتو المركز 160 عالميا في تصنيف "فيفا"، والسادس بين منتخبات اتحاد الأوقيانوس، لكن لامبرت مالتوك رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد يشغل مقعدا في أعلى مستويات "فيفا"، بصفته واحدا من نواب الرئيس الثمانية في المجلس التنفيذي للمنظمة.

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وقدم "فيفا" للجزيرة، البالغ عدد سكانها نحو 340 ألف نسمة، منحة قدرها 4.15 ملايين دولار للمساعدة في بناء ملعب سعته 6500 مقعد في العاصمة بورت فيلا، والذي اكتمل بناؤه عام 2022.

وبالنسبة لأول لاعب محترف من فانواتو، برايان كالتاك، فإن دعم إنفانتينو دفعة هائلة للبلاد وللدول النامية بشكل عام. وقال مدافع فريق بيرث غلوري الأسترالي لرويترز اليوم الاثنين: "أولا وقبل كل شيء، منح رئيس اتحادنا فرصة ليكون جزءا من فيفا، ثم من خلال مشاريع التنمية، كان يحاول تطوير كرة القدم، ليس فقط في فانواتو بل في جميع دول العالم الثالث. إنه يفتح المزيد من الفرص لفرق مثل فريقنا، ولدول مثل دولتنا لتحقيق النجاح. لقد كانت مساعدة هائلة".

وتنتشر عمليات التمويل المماثلة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، حيث موّلت منح "فيفا" ملاعب التدريب والصالات الرياضية وبرامج كرة القدم التي كان من الصعب على الاتحادات الوطنية تمويلها لولا ذلك.

لكن بالنسبة للنقاد، فإن نموذج التمويل ذاته عزز نظاما يقدم فيه "فيفا" القوة المالية مقابل الحصول على النفوذ السياسي، مما يجعل من الصعب تشكيل تحالف لإسقاط الرئيس الحالي.

وفي نهاية المطاف، قد تكون أي حملة لإقالة إنفانتينو مجرد لعبة أرقام، تتجاوز بكثير النخبة الأوروبية التقليدية.