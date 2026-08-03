"الندبة باقية لكنها تلتئم".. ألونسو يستحضر جرح ريال مدريد

اعترف مدرب تشيلسي الحالي، الإسباني تشابي ألونسو، بأن إقالته من تدريب ريال مدريد مطلع عام 2026 تركت أثرا نفسيا، لكنه أكد أنه تجاوز تلك المرحلة واستخلص منها دروسا مهمة ستساعده في مسيرته التدريبية.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic)، قال ألونسو: "لحسن الحظ، لم تكن مسيرتي مليئة بالمحن الكبيرة. نعم، لدي ندبة، لكنها تلتئم. لقد انتهى ذلك الفصل، وأنا الآن متحمس للغاية لهذه المرحلة الجديدة مع تشيلسي، بنفس الحماس الذي بدأت به في مدريد".

مراجعة صريحة للأخطاء

كان ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد في صيف عام 2025، قبل أن تتم إقالته في يناير/كانون الثاني 2026 ويخلفه ألفارو أربيلوا، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها الخسارة أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، والتي كانت الهزيمة الخامسة للفريق في ذلك الموسم.

وأوضح المدرب الإسباني أنه أجرى مراجعة نقدية لتجربته، قائلا: "أنظر الآن إلى الإيجابيات وإلى الأخطاء التي ارتكبتها. كنت قاسيا جدا على نفسي، وفكرت في كل ما كان بإمكاني القيام به بشكل أفضل، لأن الأمور لم تسر كما كنت أتوقع".

وأضاف أن الإخفاقات تمثل فرصة للتطور، مشددا على أن المدرب يتعلم كثيرا من التجارب التي لا تنجح، ويستفيد منها في المحطات التالية.

تحد جديد في تشيلسي

ويبدأ ألونسو الآن تحديا جديدا مع تشيلسي، الذي أنهى موسما مخيبا وغاب عن المنافسات الأوروبية في موسم 2026-2027، ليصبح المدرب الدائم السادس للنادي منذ انتقال ملكيته إلى مجموعة "بلو كو" (BlueCo) في عام 2022.

وأكد المدرب البالغ من العمر (44 عاما) أن بناء فريق ناجح لا يعتمد على وصفة ثابتة، بل على تحقيق التوازن داخل غرفة الملابس، موضحا: "تحتاج إلى مزيد من الشخصيات، ومستويات مختلفة من النضج، ولاعبين في مراحل عمرية متنوعة. لا توجد صيغة سحرية، لكن هناك حدسا يساعدك على تكوين المجموعة المناسبة".

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واختتم بالإشارة إلى أن هذا التوازن كان حاضرا في تعاقدات تشيلسي الصيفية، التي جمعت بين لاعبين أصحاب خبرة ومواهب شابة، في إطار مشروع يهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب.