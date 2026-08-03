ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد بعد تعثر رحيله إلى برشلونة

بدأ المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز تنفيذ البرنامج البدني الذي أعده الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد، استعدادا للالتحاق بتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس التزامه بالاستعداد للموسم الجديد رغم الضجة التي أحاطت بمستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويخضع ألفاريز لبرنامج تدريبي فردي خلال فترة إجازته، قبل موعد عودته إلى مركز تدريبات النادي للانضمام إلى بقية زملائه، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات لانطلاق الموسم.

تعثر الانتقال يُعيد اللاعب إلى نقطة البداية

وجاءت عودة اللاعب إلى تنفيذ برنامج أتلتيكو مدريد بعد تعثر محاولات رحيله، إذ ارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، في ظل رغبته بخوض تجربة جديدة داخل الدوري الإسباني.

لكن المفاوضات لم تكتمل، بعدما تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار لاعبه، وأغلق الباب أمام أي مفاوضات مع النادي الكتالوني، ليصبح استمرار المهاجم الأرجنتيني الخيار الأقرب في الوقت الحالي.

ورغم التكهنات التي أشارت إلى احتمال غياب اللاعب عن بداية فترة الإعداد للضغط من أجل الرحيل، فإن المؤشرات الحالية تؤكد التزامه بتنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه النادي، مما يُعزز فرص عودته بصورة طبيعية إلى صفوف الفريق.

كما تؤكد مصادر مقربة من النادي أن ألفاريز حافظ على علاقته الجيدة مع الجهاز الفني، وفي مقدمته المدرب دييغو سيميوني، الذي يواصل دعمه للاعب ويعوّل عليه ضمن مشروع الفريق في الموسم الجديد.

المستقبل لم يُحسَم بعد

ورغم اقتراب عودة ألفاريز إلى التدريبات الجماعية، فإن ملف مستقبله لم يُغلق بصورة نهائية، إذ يبقى احتمال تلقي أتلتيكو مدريد عرضا خارجيا كبيرا قائما قبل إغلاق باب الانتقالات.

وفي المقابل، يبدو أن فرص انتقاله إلى برشلونة أصبحت شبه معدومة، بعدما أكد مسؤولو أتلتيكو مدريد تمسكهم باللاعب ورفضهم الدخول في أي مفاوضات مع النادي الكتالوني، ليظل السيناريو الأقرب حاليا هو استمرار "العنكبوت" بقميص أتلتيكو مدريد مع انطلاق الموسم الجديد.