أكثر من ألف شهيد وملاعب مدمرة.. غضب فلسطيني من صمت الفيفا

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن الكرة الفلسطينية تواجه "تهديدا وجوديا" في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد -في بيان صادر الاثنين عبر حسابه على منصة "إكس"- أن المنظومة الكروية تكبدت خسائر كارثية، إذ استُشهد أكثر من 1013 لاعبا ومدربا وحكما وإداريا وفردا من عائلة كرة القدم، مع تدمير الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية بشكل ممنهج، وتوقف المسابقات المحلية، وحرمان المنتخبات الوطنية من اللعب على أرضها، مما هدد مستقبل جيل كامل من اللاعبين.

وأضاف الاتحاد أن القضايا التي طرحها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لا تزال عالقة منذ أكثر من 15 عاما، معتبرا أن التأجيلات المتكررة ساهمت في استمرار الانتهاكات وإضعاف الثقة في منظومة الفيفا.

كما انتقد الاتحاد استمرار مشاركة أندية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن استمرارها وارتفاع عددها يعكس فشل الفيفا في حماية سلامة أراضي الاتحادات الأعضاء.

وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفيفا بتطبيق أنظمته على جميع الاتحادات الأعضاء "دون خوف أو محاباة"، ومحاسبة "الطرف المنتهك"، مؤكدا أن استعادة مصداقية كرة القدم العالمية تتطلب حماية حقوق جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة.