صخب الميركاتو.. صفقة قياسية لبرينتفورد وتعاقدات بارزة ليوفنتوس وتشيلسي وروما

شهدت الانتقالات الصيفية حركة مكثفة وحاسمة عبر الملاعب الأوروبية، حيث أنهت أندية يوفنتوس وروما وبرينتفورد وتشيلسي تعاقدات رسمية بارزة لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

حسم يوفنتوس الإيطالي بشكل دائم صفقة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني قادما من باريس سان جيرمان بعد فترة إعارة سابقة، حيث وافقت الإدارة الإيطالية على دفع 38 مليون يورو (نحو 41.2 مليون دولار)، إضافة إلى حوافز تصل إلى 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار).

ويمتد عقد كولو مواني حتى يونيو/حزيران 2031 براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو (نحو 5.4 ملايين دولار)، وذلك بعد فترة إعارة قصيرة أمضاها الموسم الماضي مع توتنهام الإنجليزي.

روما يضم كونستانتينوس كوليراكيس

من جانبه، أعلن نادي روما الإيطالي رسميا تعاقده مع المدافع اليوناني كونستانتينوس كوليراكيس قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 16.5 مليون يورو (نحو 17.9 مليون دولار)، إضافة إلى المكافآت ونسبة 20% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

خضع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما للفحص الطبي ووقع عقدا لـ 5 سنوات ليرتدي القميص رقم 33.

وكان هناك اهتمام باللاعب من قِبل كريستال بالاس الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي أيضا، لكنّ روما حسم الصفقة هذا المساء لتعزيز خياراته الدفاعية.

برينتفورد يتعاقد مع مامادو سانغاريه

وفي إنجلترا، أبرم نادي برينتفورد صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخه بتعاقده مع لاعب الوسط المالي مامادو سانغاريه قادما من لنس الفرنسي في صفقة بلغت 45.6 مليون يورو (نحو 49.3 مليون دولار).

وقع مامادو عقدا لـ5 أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي لسد الفراغ في خط الوسط، وسط أنباء عن اقتراب جوردان هندرسون من الانتقال إلى تشيلسي.

ويلبيك سعيد بانضمامه للبلوز

عبّر المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك البالغ من العمر 35 عاما عن سعادته البالغة بالانضمام إلى تشيلسي، قادما من برايتون، مؤكدا أن طموحه يتمثل في مواصلة حصد البطولات ونقل خبراته العريضة للاعبين الشباب.

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وانضم ويلبيك إلى فريق "البلوز" بعقد يمتد حتى عام 2028. وجاء الدافع الأساسي لخوض هذه التجربة الجديدة بعد موسم مميز سجل فيه 13 هدفا وساعد في تأهل برايتون لدوري المؤتمر الأوروبي.