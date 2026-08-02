هل ينتقل فوزينيا حارس كاب فيردي إلى الدوري المغربي؟

اقترب نادي نهضة بركان المغربي من حسم صفقة التعاقد مع حارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا، بعدما انقلبت وجهة اللاعب بشكل مفاجئ رغم اقترابه سابقا من الانتقال إلى كولو كولو التشيلي.

وكان فوزينيا الذي خطف الأضواء في كأس العالم 2026 في طريقه إلى كولو كولو خاصة بعدما أعلن النادي التشيلي رسميا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصوله، ونشر رسالة ترحيب به.

لكن تأجيل رحلة فوزينيا إلى العاصمة التشيلية سانتياغو ثلاث مرات متتالية غيّر مجرى الصفقة، ليقرر الحارس البالغ من العمر 40 عاما العدول عن خططه، ويقترب من ارتداء قميص نهضة بركان.

ووفقا لصحيفة "غلوبو إسبورت"، فقد أحرز النادي المغربي تقدما كبيرا في المفاوضات، كما توصل إلى اتفاق مع بوبيستا، المدير الفني لمنتخب كاب فيردي خلال كأس العالم، قبل تجهيز عرض رسمي لضم الحارس.

وينتظر فوزينيا وصول العرض الرسمي من نهضة بركان لاتخاذ قراره النهائي، في خطوة من شأنها أن تُنهي واحدة من أكثر قصص الانتقالات إثارة خلال الفترة الأخيرة، بعدما فاجأت الجميع، وفي مقدمتهم نادي كولو كولو.