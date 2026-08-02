نجم برشلونة يرغب في الانتقال إلى سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن مهاجم برشلونة، فيران توريس، يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين لا يملك النادي الكتالوني أي مؤشرات حتى الآن على رغبة اللاعب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد فيران توريس (26 عاما) أحد أبرز الأسماء هذا الصيف، بعدما سجل هدف الفوز الذي منح منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2026، وهو ما زاد من شعبيته وأعاد تسليط الأضواء على مستقبله، وسط تزايد التكهنات بشأن انتقاله.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو (Foot Mercato) الفرنسية أن باريس سان جيرمان يبدي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع اللاعب، الذي يحظى بإعجاب المدرب لويس إنريكي.

وأضافت الصحيفة أن توريس أبلغ المقربين منه رغبته في الانتقال إلى النادي الباريسي، مشيرة إلى أن المحادثات بين الناديين قد تبدأ الأسبوع المقبل.

في المقابل، لا يملك برشلونة أي معلومات تفيد بأن اللاعب يرغب في مغادرة الفريق هذا الصيف، إذ لم يتلق النادي أي إخطار رسمي من فيران توريس أو من ممثليه بشأن رغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

كما أن إدارة برشلونة لا تزال متمسكة بخطة تجديد عقد اللاعب، لكنها تعتزم فتح هذا الملف بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان المدرب الألماني هانزي فليك قد أكد تمسك النادي باللاعب، إذ قال عقب مباراة ودية أمام برمنغهام: "تحدثت معه خلال كأس العالم، لكنه الآن في إجازة وأحترم ذلك. إنه لاعب في صفوفنا، وقد أثبت في العديد من مباريات الموسم الماضي مدى أهميته بالنسبة لنا، وهذا ما نريده".