يستضيف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة المصرية القاهرة مراسم قرعة الأدوار التمهيدية الأولى لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أوضح "كاف"، في بيان عبر موقعه الرسمي الإلكتروني اليوم الأحد، أن مراسم القرعة ستقام يوم الخميس المقبل، الموافق 6 أغسطس/آب 2026.

وستبدأ الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش)، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبعدها قرعة دوري أبطال أفريقيا في 12:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

سيتم بث مراسم قرعة البطولتين على قناة كاف (CAF TV) على موقع يوتيوب، ليتابعها الجمهور في جميع أنحاء القارة السمراء.

وتقام الأدوار التمهيدية حتى دور الـ32 وكذلك الأدوار النهائية اعتبارا من دور الثمانية للمباراة النهائية بنظام الإقصائيات من مباراتين ذهابا وإيابا مع تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.

أما دور الـ16 فيقام بنظام المجموعات في البطولتين، حيث تقسم الفرق إلى 4 مجموعات، تضم كل منها 4 أندية، يتأهل منها الأول والثاني في كل مجموعة لدور الثمانية.

يذكر أن صن داونز الجنوب أفريقي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، بينما حقق اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية.