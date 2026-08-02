انتصار تاريخي للجماهير.. ريال مدريد يثمن رفض الفيفا لبيع الحقوق التجارية

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا يشيد فيه بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفض اقتراح بيع جزء من الحقوق التجارية لبطولاته الكبرى.

وقال الريال، في بيانه، إن هذه الخطوة تُعد خبرا سارا لتطوير منظومة كرة القدم، والأهم لملايين المشجعين حول العالم.

كما أعرب النادي المدريدي عن امتنانه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحادات القارية المختلفة، وجميع الهيئات التي تصدت لهذا المشروع بقوة، مؤكدا أن هذا التكاتف والشعور بالمسؤولية أتى بثماره في حماية كرة القدم خلال لحظة حاسمة.

وقال ريال مدريد أيضا: "نؤمن أن كأس العالم ومختلف البطولات الدولية ملك للشعوب والجماهير والمجتمع ككل، لذا من الضروري عدم التعامل مع هذه البطولات كمجرد أصول مالية هادفة للربح من أجل مصلحة فئة قليلة من البشر".

وأشار إلى أن رفض المقترح من شأنه أيضا الدفاع عن مصلحة الأندية التي تفرز اللاعبين لمختلف المنتخبات الوطنية.

واعترض ريال مدريد بشدة، في بيانه، على أي محاولة لبيع العائدات التجارية من المسابقات دون تحمل أي تكاليف أو مخاطر مالية في المقابل، وأنه من غير المقبول السعي لتحقيق إيرادات في المستقبل مع التهرب من المسؤولية والالتزامات المطلوبة.

وأوضح النادي المدريدي أنه تمسك بنفس المبدأ على المستوى المحلي، وظهر ذلك في معارضته لمشروع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" بتخصيص نسبة من عائدات البث السمعي البصري لصندوق استثماري خاص لمدة 50 عاما.

وختم ريال مدريد البيان بأن إدارة النادي رأت أن رهن أرباح مشروع للأندية لمدة 50 عاما يشكل ظاهرة خطيرة غير مسبوقة في كرة القدم، ويجب ألا تتكرر سواء في إسبانيا أو على المستوى الدولي.