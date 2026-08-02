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الصحافة الإسبانية تنتقد نجم ريال مدريد: "إنه لا يتطور"

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(L-R) Real Madrid's Federico Valverde and Eduardo Camavinga vie for the ball with Fiorentina's Arthur Atta during the pre-season friendly football match between Real Madrid and ACF Fiorentina in Klagenfurt, Austria on August 1, 2026.
ثنائي وسط ميدان ريال مدريد فالفيردي وكامافينغا ضد لاعب وفيورونتينا (الفرنسية)
Published On 2/8/2026

شارك لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا أساسيا في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو خلال المباراة الودية أمام فيورنتينا (2-2) أمس السبت في مدينة كلاغنفورت النمساوية، لكنه خاض اللقاء كاملا دون أن ينجح في تقديم المستوى المنتظر منه. وهذا -على الأقل- هو رأي وسائل الإعلام الإسبانية التي وجهت انتقادات لاذعة للاعب رين السابق.

هل يتجه كامافينغا إلى موسم جديد صعب مع ريال مدريد؟

بعد موسم 2026/2025 المخيب للآمال، الذي انتهى بغيابه اللافت عن قائمة المدرب ديدييه ديشان المشاركة في كأس العالم، يبدو أن اللاعب الفرنسي متعدد الاستخدامات لم يبدأ فترة التحضير للموسم الجديد بأفضل حالاته.

Real Madrid's French midfielder #06 Eduardo Camavinga attends a training session at the Alfredo di Stefano Stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on July 24, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
كامافينغا متوسط ميدان ريال مدريد (الفرنسية)

ودفع مورينيو بكامافينغا أساسيا في اللقاء الودي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام فيورنتينا، غير أن نجم رين السابق كان من أكثر عناصر ريال مدريد إحباطا للتوقعات.

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ورغم خوضه دقائق المباراة كاملة وصناعته "تمريرة حاسمة"، فإن "كاما" أخفق في استغلال غياب عدد من العناصر الأساسية لإثبات ثقله وتأثيره في الملعب. وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه كان بمقدوره منح الوافد الجديد "إسبي" أول أهدافه، لكنه "لم يره أو لم يرغب في التمرير له"، متوقعة أن يتحول النجم الفرنسي إلى خيار بديل في حسابات المدرب البرتغالي.

"لا يتطور"

ولم تقتصر الانتقادات على صحيفة "ماركا"، بل شنت وسائل الإعلام الإسبانية هجوما لاذعا على صاحب الـ23 عاما، إذ وصفت إذاعة "كادينا سير" إدواردو كامافينغا بأنه كان "الحلقة الأضعف" في صفوف النادي الملكي، في حين رأى الصحفي في صحيفة "آس" توماس رونثيرو أن النجم الفرنسي ظهر بالتشتت والهشاشة ذاتهما اللذين طبعا موسمه الماضي.

وواصل رونثيرو هجومه قائلا: "اللاعب متعدد الاستخدامات، الذي صُنّف سابقا أحد أبرز المواهب الصاعدة، بات يُشكل خيبة أمل حقيقية؛ فهو لا يتطور ولا يضيف أي قيمة لإيقاع اللعب في خط الوسط"، ملمحا إلى أن وصول عرض مجزٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز قد يمهد طريق خروجه من قلعة "سانتياغو برنابيو".

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المصدر: الصحافة الإسبانية

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