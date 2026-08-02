في حضور ميسي.. بداية كارثية لكاسيميرو مع إنتر ميامي

عاش المدافع البرازيلي كاسيميرو بداية صعبة في أول ظهور له على أرض ملعب إنتر ميامي، بعدما سجل هدفا في مرماه خطأ خلال المواجهة أمام كولومبوس التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وتسبب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 34 عاما بشكل مباشر في الهدف الأول لكولومبوس عند الدقيقة 34، بعدما ارتكب خطأين في لقطة واحدة.

بدأ الأمر عندما أعاد الكرة بطريقة خاطئة لتصل إلى منافسه هوغو بيكار، ثم اختتم اللقطة بشكل سلبي بعدما حاول إبعاد كرة عرضية من طه حبرون، لكنه وضعها خطأ داخل مرماه، رغم أنها لم تكن تمثل خطورة حقيقية.

وبعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية في الدوري الأمريكي، تعثر إنتر ميامي الذي شهد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه رودريغو دي بول بعد الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم بنتيجة 0-1 بعد التمديد.

وانضم كاسيميرو هذا الصيف إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد، لكنه عاش أمسية صعبة في أول مباراة له أمام جماهير فريقه الجديد.