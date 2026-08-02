بالفيديو.. لحظة مرعبة لطيران سيارة سباق وتحطمها بالكامل

نتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث اصطدام عنيف ومروع بين سيارات سباق خلال مجريات الجولة الرابعة من بطولة أوتوباكس “سوبر جي تي” لعام 2026، المقامة فعالياتها على أرضية حلبة "فوجي سبيدواي" في اليابان.

وشهدت انطلاقة السباق، التي تلت تقلبات جوية وتوقفا لهطول الأمطار، حادثا في فئة "جي تي 500″، حيث تعرضت السيارة رقم 64 بقيادة السائق "إيغور أومورا فراغا’ لاحتكاك خطير مع سيارة أخرى على الخط المستقيم، مما أدى إلى طيرانها في الهواء وتحطمها بالكامل فور ارتطامها العنيف بالأرض، ليتم على إثر ذلك رفع العلم الأحمر وتعليق المنافسات بشكل فوري.

ونتج هذا الحادث سلسلة من الاحتكاكات المعقدة عقب فترة قيادة سيارة الأمان، إذ عجزت السيارة رقم 64 عن زيادة سرعتها بالشكل الكافي، ليسمح ذلك للسيارة رقم 23 بالاقتراب منها، قبل أن تتدخل السيارة رقم 12 من الجهة الداخلية الأبعد وتحتك بالأخيرة، مما أفقدها توازنها لتصطدم بقوة بالسيارة 64 المتواجدة في الجهة الخارجية وتتسبب في إقلاعها في الهواء بفعل قوة الديناميكا الهوائية.

وحسب وسائل إعلام محلية طمأنت الفرق الطبية والمسؤولون الميدانيون الجماهير على الحالة الصحية للسائق "فراغا"، مؤكدين عدم تعرضه لإصابات خطيرة رغم تجاوز قوة الارتطام والجاذبية لمعايير السلامة المعتادة، لتباشر بعدها الفرق المختصة عمليات تنظيف المسار وفحص الأضرار التي لحقت بأسفلت الخط المستقيم.