سبب غير متوقع وراء إلغاء برشلونة مباراته الودية ضد بريستون

قرر نادي برشلونة إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام فريق بريستون نورث إند، التي كان من المنتظر إقامتها غدا الاثنين في إنجلترا، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها الفريق الإنجليزي.

وكان فريق المدرب هانزي فليك يستعد لاختتام معسكره الإنجليزي بمواجهة مغلقة أمام بريستون، لكن المباراة أُلغيت بعدما أبلغ النادي الإنجليزي منافسه بأنه يعاني غيابات عديدة، مما كان سيضطره للاعتماد على عدد كبير من لاعبي فريق تحت 21 عاما.

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وبناء على ذلك، فضّل برشلونة عدم خوض اللقاء، واستبداله بحصة تدريبية، معتبرا أن المباراة لن تحقق الفائدة الفنية المرجوة في ظل التشكيلة التي كان سيخوض بها بريستون المواجهة.

وقبل إلغاء المواجهة أمام بريستون، خاض برشلونة مباراتين وديتين ضمن استعداداته للموسم الجديد، إذ استهل معسكره بفوز كبير على فريق أوروبا بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع برمنغهام سيتي 2-2 في مباراة انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2.

وشهدت المواجهتان تألق المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي سجل ثنائية في المباراة الثانية، مؤكدا حضوره اللافت خلال الفترة التحضيرية للفريق الكتالوني.

ويختتم الفريق الكتالوني بذلك معسكره الإعدادي في إنجلترا دون خوض هذه المباراة، قبل مواصلة استعداداته للموسم الجديد.