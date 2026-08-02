"سيتفوق على لامين جمال" زميل ديوماندي السابق يتوقع تألقه مع ريال مدريد

أبدى قائد ليغانيس السابق سيرجيو غونزاليس، ثقته الكبيرة في القدرات الفنية لزميله السابق الإيفواري يان ديوماندي، مرشح الانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك من الإمكانات ما يؤهله ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

وفي حوار مع صحيفة "آس"، استعاد غونزاليس بدايات ديوماندي مع ليغانيس، مشيرًا إلى أن اللاعب لفت الأنظار منذ أول مشاركة له في مباراة تدريبية مع الفريق الأول، بعدما قدم مستوى استثنائيًا دفع الجميع للاقتناع بأنه يملك موهبة مختلفة عن المعتاد.

انطلاقة أبهرت الجميع

وأوضح غونزاليس أن ديوماندي انتقل خلال فترة قصيرة من لاعب غير معروف إلى أحد أكثر المواهب المطلوبة في أوروبا، مؤكدًا أن سر تميزه يكمن في امتلاكه مزيجًا نادرًا من السرعة والقوة والمهارة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وأضاف أن اللاعب يجيد استخدام كلتا قدميه، ويتحرك بذكاء داخل الملعب، كما يتميز بالمراوغة وصناعة الفرص والتسديد، وهو ما جعله يحجز مكانًا سريعًا مع الفريق الأول بعد انضمامه إلى النادي.

وكشف قائد ليغانيس السابق أنه حرص على مساعدة ديوماندي في التأقلم مع أجواء الاحتراف، موضحًا أنه قدم له النصائح المتعلقة بالانضباط اليومي والتغذية والراحة والعمل الإضافي، مشيدًا في الوقت نفسه بتواضع اللاعب واستعداده الدائم للتعلم والتطور.

وأشار إلى أن ديوماندي يتمتع بشخصية هادئة خارج الملعب، لكنه يتحول إلى لاعب جريء وواثق بمجرد انطلاق المباريات، وهو ما ساعده على التطور بسرعة كبيرة.

جاهز لارتداء قميص ريال مدريد

ويرى غونزاليس أن ديوماندي يمتلك كل المقومات التي تسمح له بالنجاح مع ريال مدريد، لكنه شدد على أهمية منحه الوقت الكافي للتأقلم بعيدًا عن الضغوط، حتى يتدرج في تحمل المسؤولية داخل الفريق.

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وأضاف أن اللاعب أثبت نفسه في الدوري الألماني، ونجح في التألق ضمن بيئة تنافسية عالية المستوى، الأمر الذي يفسر اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

مقارنة مع لامين جمال

وفي أبرز تصريحاته، أكد غونزاليس أن ديوماندي يملك الإمكانات الفنية التي تخوله الوصول إلى مستوى لامين جمال، بل وربما تجاوزه مستقبلا إذا حصل على الاستمرارية والثقة نفسيهما.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الموهبة الإيفوارية تمثل ظاهرة كروية حقيقية، معتبرًا أن التحدي الأكبر أمام اللاعب لن يكون فنيًا، وإنما يتمثل في قدرته على التعامل مع الضغوط المصاحبة للعب في نادٍ بحجم ريال مدريد، مؤكدًا أن إمكاناته تؤهله لترك بصمة كبيرة في كرة القدم العالمية.