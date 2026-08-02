رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأمريكية

ثنائية وانتصار.. انطلاقة مميزة لليفاندوفسكي في الدوري الأمريكي

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Aug 1, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Fire FC forward Robert Lewandowski (9) scores a goal during the second half of a MLS game against the Charlotte FC at Soldier Field. Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images
البولندي روبرت ليفاندوفسكي لحظة تسجيله هدفا لفريقه شياكاغو فاير الأمريكي (رويترز)
Published On 2/8/2026

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مشواره على ملعب فريقه الجديد شيكاغو فاير بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه إلى الفوز على شارلوت بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهد ملعب سولغر فيلد حضور 32183 متفرجا لمتابعة الظهور الأول لليفاندوفسكي أمام جماهير شيكاغو، ولم يخيّب النجم السابق لبرشلونة آمالهم، بعدما لعب دور البطولة في قلب تأخر فريقه إلى انتصار.

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وتقدم شارلوت أولا عن طريق بيب بييل في الدقيقة 18، لكن الرد جاء سريعا، إذ احتاج ليفاندوفسكي إلى 93 ثانية فقط لإدراك التعادل، بعدما أطلق تسديدة أرضية دقيقة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية القريبة من مرمى المنافس.

وفي الشوط الثاني، أكمل المهاجم البولندي ثنائيته الشخصية عند الدقيقة 68. وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة، حيث مرر أندرو غوتمان الكرة إلى لود خارج منطقة الجزاء، فأرسل الأخير تمريرة بينية وضعت ليفاندوفسكي في مواجهة المرمى، ليهزم الحارس كاهلينا بسهولة ويسجل هدف الفوز.

ويعد هذا الانتصار الأول لشيكاغو منذ نهاية فترة التوقف الدولي، كما منح تألق ليفاندوفسكي الفريق دفعة جديدة في سباق المنافسة بالمنطقة الشرقية، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة (9 انتصارات، 6 هزائم، وتعادلين)، ليقلص الفارق مع فرق المقدمة.

وكان شيكاغو قد تعاقد مع ليفاندوفسكي في نهاية يونيو/حزيران الماضي في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة حافلة مع أندية كبيرة مثل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشلونة.

وحاول شارلوت العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى شيكاغو، إذ لم يضطر الحارس برادي إلى القيام بأي تصدّ طوال المباراة، بعدما اكتفى الفريق بثلاث تسديدات فقط في الشوط الثاني، واحدة منها داخل منطقة الجزاء.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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