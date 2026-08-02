وفاء لتاريخه.. جماهير ميلان تطالب بتخليد اسم باريزي في سان سيرو

تزايدت الأصوات المطالبة بإعادة تسمية جزء من ملعب "سان سيرو" أو ملعب تدريب ميلان الإيطالي باسم القائد الأسطوري السابق فرانكو باريزي، الذي توفي عن 66 عاما.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية أن ميلان وضع عدة خطط لتكريم باريزي، كما أنه يناقش خيارات أخرى لتوديع أحد رموزه بشكل يليق به.

ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد غد الثلاثاء، حيث سيحضرها العديد من المسؤولين في النادي ومنهم المالك الحالي جيري كاردينالي، والرئيس باولو سكاروني، والرئيس التنفيذي ماسيمو كالفيلي، وجميع الموظفين في مركز تدريبات النادي، كما سيحضرها عدد من زملائه السابقين في الفريق.

كما سيحضر أيضا المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمنيز والأمريكي كريستيان بولسيتش عوضا عن باقي الفريق الموجود حاليا في أستراليا في جولة استعدادية للموسم الجديد، في حين لم يتأكد حضور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي الوقت نفسه، تزايدت المطالبات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة تسمية ملعب تدريب النادي أو جزء منه باسم باريزي تكريما له.