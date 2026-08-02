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وفاء لتاريخه.. جماهير ميلان تطالب بتخليد اسم باريزي في سان سيرو

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FILE PHOTO: Soccer Football - Italian Cup Semi Final, Second Leg - Juventus v AC Milan - Stadio Delle Alpi, Turin, Italy - April 14, 1992 Milan's Franco Baresi in action Mandatory Credit: Action Images/File Photo
ميلان وضع عدة خطط لتكريم أسطورته فرانكو باريزي (رويترز)
Published On 2/8/2026

تزايدت الأصوات المطالبة بإعادة تسمية جزء من ملعب "سان سيرو" أو ملعب تدريب ميلان الإيطالي باسم القائد الأسطوري السابق فرانكو باريزي، الذي توفي عن 66 عاما.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية أن ميلان وضع عدة خطط لتكريم باريزي، كما أنه يناقش خيارات أخرى لتوديع أحد رموزه بشكل يليق به.

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ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد غد الثلاثاء، حيث سيحضرها العديد من المسؤولين في النادي ومنهم المالك الحالي جيري كاردينالي، والرئيس باولو سكاروني، والرئيس التنفيذي ماسيمو كالفيلي، وجميع الموظفين في مركز تدريبات النادي، كما سيحضرها عدد من زملائه السابقين في الفريق.

An AC Milan fan records a video of flowers and of a shirt with the name of former captain Franco Baresi at Casa Milan, following his death at the age of 66, in Milan, Italy, July 31, 2026. REUTERS/Daniele Mascolo TPX IMAGES OF THE DAY
مشجع لنادي ميلان يصور فيديو لقميص القائد السابق فرانكو باريزي الذي توفي عن 66 عاما (رويترز)‏

كما سيحضر أيضا المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمنيز والأمريكي كريستيان بولسيتش عوضا عن باقي الفريق الموجود حاليا في أستراليا في جولة استعدادية للموسم الجديد، في حين لم يتأكد حضور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي الوقت نفسه، تزايدت المطالبات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة تسمية ملعب تدريب النادي أو جزء منه باسم باريزي تكريما له.

المصدر: الألمانية

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