بالفيديو.. هجوم مفاجئ من ببغاء يربك أجواء مباراة في البرازيل

شهدت مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس البرازيل تحت 15 عاما -يوم السبت الماضي- موقفا طريفا، تمثل في اقتحام ببغاء استوائي ضخم من نوع "مكاو الأزرق والأصفر" أرضية الملعب في دقائقها الأولى.

فقد بدأ يحلق بشكل منخفض قبل أن ينقض بجرأة على الظهير الأيمن لنادي فلامنغو، وهو ما دفع اللاعب إلى الاستلقاء على العشب تفاديا له، في مشهد غريب يعكس رغبة الطائر الفضولية في مشاركة اللاعبين أجواء المباراة عن قرب، بحسب التقرير.

ولم ينتهِ العرض عند هذا الحد، إذ عاد "الببغاء" مجددا بعد 15 دقيقة، وهبط بهدوء وسط الملعب، ليجبر حكم المباراة على إيقاف اللعب مؤقتا، حتى تمكن أحد أعضاء الجهاز الفني من إبعاد الطائر خارج حدود المستطيل الأخضر.

وانتهت المباراة بفوز فريق سيارا بنتيجة (2-1) ليتندر المتابعون بشأن إن كان الفريق الفائز قد حصل على حليف استثنائي من عالم الطيور لترجيح كفته! ولحسن الحظ، انتهت هذه المغامرة الطريفة بسلام ودون أي أذى للطائر أو اللاعبين.