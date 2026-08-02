الهلال السوداني يلجأ إلى "كاس" إثر رفض طعنه في قضية نهضة بركان

رفضت لجنة الاستئنافات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي الهلال السوداني بشأن قضيته ضد نادي نهضة بركان المغربي والمتعلقة بمواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

وجاء قرار اللجنة لتأييد حكم لجنة الانضباط السابق الذي رفض شكوى "النادي الأزرق" حول عدم أهلية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في اللقاء الذي جمع الطرفين.

من جانبها، أعلنت إدارة نادي الهلال السوداني رسميا عزمها نقل الملف والتصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" (CAS) للبت في القضية، وذلك فور تسلم الحيثيات والأسباب الكاملة الصادرة عن لجنة الاستئنافات بالكاف.

حيثيات القضية

وتقدم الهلال بشكوى في مارس/آذار الماضي تتعلق بعدم أهلية وأحقية حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان في المشاركة عقب ثبوت نتيجة عينته لاختبار منشطات.

وجاء في شكوى الهلال عدم قانونية مشاركة الموساوي في دور الثمانية نظرا لأن اللاعب "شارك في مباراة 14 مارس/آذار 2026 (ذهاب دور الثمانية) وكان له تأثير مباشر على النتيجة، إذ حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعرضه لخطأ وسجل فريقه الهدف من خلاله مما أثر مباشرة على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1" قبل أن يشارك اللاعب في مباراة الإياب 22 مارس/آذار.

وتم إيقاف الموساوي لمدة 30 يوما عن المشاركة في المباريات بسبب خضوعه لاختبار منشطات أثبت تناوله لمادة منشطة مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" (WADA)، لكنْ تم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال ما أتاح له المشاركة في مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.

وانتهت المواجهة بفوز نهضة بركان 2-1 في مجموع المباراتين.