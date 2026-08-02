رواتب خيالية بالبريميرليغ.. مَن أعلى المدربين أجرا؟

تلعب الرواتب الضخمة دورا كبيرا في كرة القدم الحديثة، إذ يواجه مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز ضغوطا هائلة لتحقيق النتائج المطلوبة. فملايين الجنيهات تكون على المحك خلال الموسم، وغالبا ما تسارع إدارات الأندية إلى اتخاذ قرارات حاسمة عندما تتراجع النتائج.

ورغم أن طبيعة ملاك الأندية في كرة القدم قد تكون قاسية أحيانا، فإن المدربين يحصلون على تعويضات مالية ضخمة مقابل عملهم، حتى أولئك الذين يواجهون صعوبات في الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم.

فبعض المدربين يكتشفون الوجه القاسي للعبة سريعا، بينما يحصل آخرون على الوقت الكافي لإصلاح الأوضاع. لكن في النهاية، من الصعب أن يشتكي أي مدرب من حجم الأموال التي تدخل حساباته أسبوعيا.

وتعد العقود الأولى لمدربي الدوري الإنجليزي الممتاز من بين الأعلى عالميا، إذ تهيمن البريميرليغ على جزء كبير من قائمة دوري ديلويت المالي لكرة القدم (Deloitte Football Money League)، ومع تزايد شعبية المسابقة والاستثمارات فيها، لم يعد مفاجئا رؤية رواتب ضخمة للمدربين.

غاري أونيل (إيبسويتش تاون).. مليونا جنيه إسترليني (نحو 2.6 مليون دولار) سنويا

بعد تجربتين سابقتين في تدريب أندية بالدوري الممتاز، عاد غاري أونيل إلى المسابقة، وهذه المرة مكلفا بمهمة إبقاء إيبسويتش تاون بين الكبار.

وحل أونيل مكان كيران ماكينا الذي رحل عن منصبه رغم قيادته الفريق للعودة إلى الدرجة الممتازة من أول محاولة.

وكان أونيل قد تولى تدريب ستراسبورغ الفرنسي قبل أن يوافق على خلافة ماكينا في يوليو/تموز، كما يملك سجلا جيدا في صراعات تفادي الهبوط بعدما أنقذ بورنموث من السقوط في عام 2023.

دانييل فاركه (ليدز يونايتد).. مليونا جنيه إسترليني (نحو 2.6 مليون دولار) سنويا

رغم الانتقادات التي طالت أسلوبه التدريبي سابقا، منح ليدز يونايتد الثقة للمدرب الألماني دانييل فاركه في صيف 2023.

ومن المنتظر أن يستمر عقده حتى عام 2027، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) برصيد 100 نقطة في عام 2025، قبل أن ينجح في إبقائه بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

إعلان

وكان مستقبل فاركه محل شك قبل بداية الموسم، لكنه أنهى المسابقة في المركز الـ14، ليصبح من أقل المدربين حصولاً على راتبٍ في الدوري، وقد يطالب بزيادة مالية إذا واصل بناء نجاح الفريق.

ريجيس لو بريس (سندرلاند).. مليونا جنيه إسترليني (نحو 2.6 مليون دولار) سنويا

يتولى الفرنسي ريجيس لو بريس تدريب سندرلاند منذ صيف 2024، واحتاج موسما واحدا فقط لقيادة الفريق إلى الدوري الممتاز.

وأثبت المدرب البالغ من العمر 50 عاما قدراته التكتيكية، ونجح في تحقيق الانتصارات على أعلى مستوى.

وفي موسم 2025-2026، قدم بداية استثنائية، إذ لم يكتفِ بالحفاظ على بقاء سندرلاند في الدوري الممتاز، بل قاده أيضا إلى التأهل الأوروبي، حيث سيشارك الفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

فابيان هورتسيلر (برايتون).. 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.2 ملايين دولار) سنويا

كان فابيان هورتسيلر محل اهتمام توتنهام قبل تعاقد النادي اللندني مع توماس فرانك، وأصبح عند انضمامه إلى برايتون قادما من سانت باولي الألماني في عام 2024 مدربا دائما في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في عمر 31 عاما.

وفي موسمه الأول في إنجلترا، قاد برايتون إلى احتلال المركز الثامن، كما نجح لاحقا في حجز مقعد للفريق في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومع استمرار تطور أسهمه في ملعب "أمكس"، يتوقع أن تزداد رغبة الأندية الأوروبية الكبرى في التعاقد معه.

ألفارو أربيلوا (فولهام).. 2.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.4 ملايين دولار) سنويا

يمثل الانتقال من ملعب سانتياغو برنابيو إلى كرافن كوتيج تغييرا كبيرا، وهو ما جعل تعيين ألفارو أربيلوا مدربا لفولهام يحظى باهتمامٍ واسعٍ.

ورغم عدم حصوله على عقد دائم كمدرب لريال مدريد، فقد قدّم ما يكفي لإقناع ملاك فولهام بقدراته.

وخلف أربيلوا المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، وسيحصل على راتبٍ جيدٍ، لكنه لن يكون قريبا من الراتب الذي كان يمكن أن يتقاضاه في العاصمة الإسبانية.

كيث أندروز (برينتفورد).. 2.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.4 ملايين دولار) سنويا

في قرار مفاجئ، قرر برينتفورد ترقية كيث أندروز من داخل الجهاز الفني بعد رحيل توماس فرانك إلى توتنهام.

ورغم عدم امتلاكه خبرة سابقة كمدرب أول، انتقل أندروز من منصب مدرب الكرات الثابتة إلى قيادة الفريق، وواجه مباشرةً تحدي رحيل نجمي الفريق برايان مبيومو وكريستيان نورغارد.

لكنه فاجأ الجميع بعدما قاد برينتفورد للمنافسة على مقعد أوروبي الموسم الماضي، ليحصل على تمديد عقد لمدة 6 سنوات في فبراير/شباط الماضي.

سيرغي ياكيروفيتش (هال سيتي).. 3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 3.9 ملايين دولار) سنويا

قد يكون من المفاجئ رؤية سيرغي ياكيروفيتش في مركز متقدمٍ على مدربين مثل أربيلوا وهورتسيلر، لكنه مرشح للصعود أكثر في القائمة.

وتوجد مفاوضات مع هال سيتي بشأن عقد جديد، بعدما قاد الفريق للصعود عبر الملحق.

وكان المدرب البوسني اسما غير معروف نسبيا للجماهير الإنجليزية، لكنه صنع لنفسه مكانة منذ وصوله إلى ملعب "إم كيه إم" MKM.

بيير ساج (كريستال بالاس).. 4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5.2 ملايين دولار) سنويا

يعد بيير ساج أحد أكثر المدربين تقديرا في كرة القدم الفرنسية، وقد تعاقد معه كريستال بالاس بعد رحيل أوليفر غلاسنر.

ويمتلك المدرب سجلا قويا، بعدما توج بكأس فرنسا مع لانس الموسم الماضي، كما تفوق على لويس إنريكي وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي.

ويتولى ساج مشروعا طموحا بعد تتويج بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وسيكون مطالبا بمواصلة النجاح الذي حققه غلاسنر.

ماركو روزه (بورنموث).. 4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5.2 ملايين دولار) سنويا

يعد ماركو روزه أحد المدربين الأجانب أصحاب السمعة القوية، وقد تولى تدريب بورنموث خلفا لأندوني إيراولا في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

إعلان

وكانت خبرته الكبيرة عاملا مهما بالنسبة للنادي، بعدما سبق له تدريب أندية مثل بوروسيا دورتموند، ولايبزيغ، وريد بول سالزبورغ.

وسيشارك بورنموث للمرة الأولى في تاريخه بمسابقة أوروبية تحت قيادته، لكن التحدي الأكبر أمامه سيكون التعامل مع عادة النادي في بيع نجومه.

فرانك لامبارد (كوفنتري سيتي).. 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.5 ملايين دولار) سنويا

سيخوض فرانك لامبارد الموسم المقبل تجربته الرابعة مدربا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثالثة مع نادٍ مختلفٍ، بعدما قاد كوفنتري سيتي إلى الصعود إثر تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب).

ونجح لامبارد في استعادة مكانته بعد فترتين مخيبتين مع تشلسي كمدرب مؤقت وإيفرتون، بل أصبح اسمه مطروحا كأحد المرشحين مستقبلا لتدريب منتخب إنجلترا.

وبعد نجاحه مع كوفنتري الموسم الماضي، دخل لامبارد حسابات عدد من الأندية، قبل أن يقرر النادي منحه عقدا جديدا في يونيو/حزيران يبقيه على رأس الجهاز الفني حتى صيف عام 2029.

مايكل كاريك (مانشستر يونايتد).. 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.5 ملايين دولار) سنويا

هناك احتمال كبير لأن يكون مايكل كاريك صاحب أقل راتب بين مدربي مانشستر يونايتد منذ عهد المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون، باستثناء الحوافز والمكافآت المحتملة.

وحصل كاريك على فرصة العمر بعد أن قاد الفريق خلال فترته الثانية كمدرب مؤقت إلى احتلال المركز الثالث، ليحصل بعدها على منصب دائم.

وسيعود مانشستر يونايتد تحت قيادته إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليصبح المدرب الدائم السابع الذي يحاول إعادة النادي إلى أمجاده السابقة بعد رحيل فيرغسون.

وإذا نجح في إعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب "أولد ترافورد"، فمن المؤكد أن موقعه في هذه القائمة سيرتفع بشكل كبير.

ديفيد مويس (إيفرتون).. 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.5 ملايين دولار) سنويا

عاد ديفيد مويس إلى إيفرتون خلفا لشون دايك الذي أقيل بعد بداية صعبة للموسم، وتمكن المدرب الأسكتلندي من إعادة الحيوية إلى الفريق.

وساعد مويس النادي على استعادة الانتصارات في نهاية موسم 2024-2025، وإبعاده عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

ويأمل المدرب المخضرم في إثبات أحقيته بالعقد الذي وقّعه مع النادي بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني سنويا خلال السنوات المقبلة.

ورغم تراجع أداء الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي خلال سباق التأهل الأوروبي، فإن مويس قدّم عملا جيدا بالنظر إلى الوضع الذي كان عليه الفريق عند عودته.

ماتياس يايسله (نيوكاسل يونايتد).. 6 ملايين جنيه إسترليني (نحو 7.8 ملايين دولار) سنويا

انتهت بشكل مفاجئ فترة إيدي هاو مع نيوكاسل يونايتد في صيف 2026، بعدما أعلن النادي رحيله قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم 2026-2027.

وكان هاو قد قاد الفريق للتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية في عام 2025، منهياً صيام النادي عن الألقاب الذي استمر 70 عاما.

وسارع نيوكاسل إلى تعيين الألماني ماتياس يايسله، الذي وقّع عقداً لمدة 4 سنوات مع النادي.

ودفع الفريق الإنجليزي لنادي الأهلي السعودي مبلغ 8.5 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

ويُنظر إلى يايسله، البالغ من العمر 38 عاما، باعتباره أحد أفضل المدربين الشباب في كرة القدم العالمية، لكن يبقى السؤال حول قدرته على تحقيق النجاح نفسه الذي حققه سلفه إيدي هاو.

روبرتو دي زيربي (توتنهام).. 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.4 ملايين دولار) سنويا

كان العرض المالي مهما لإقناع الإيطالي روبرتو دي زيربي بتولي قيادة توتنهام هوتسبير في مارس/آذار، عندما كان الفريق يصارع من أجل تفادي الهبوط.

وتشير التقارير إلى أن المدرب الإيطالي وافق على الاستمرار مع الفريق حتى إن سقط إلى دوري الدرجة الأولى، في ظل الفترة الكارثية التي كان يمر بها النادي.

لكن دي زيربي لن يضطر إلى خوض مواجهات أمام أندية مثل لينكولن سيتي الموسم المقبل، بعدما نجح توتنهام في البقاء بالدوري الممتاز في الجولة الأخيرة من موسم 2025-2026.

إعلان

وسيركز المدرب الإيطالي على تحسين مركز الفريق بعدما أنهى الموسم في المرتبة الـ17، خاصة أن إدارة النادي دعمت مشروعه بإنفاقٍ كبيرٍ، من بينها 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ساندرو تونالي و85 مليونا لضم ماتيوس فيرنانديز.

أوناي إيمري (أستون فيلا).. 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.4 ملايين دولار) سنويا

واصل أوناي إيمري إثبات قدراته في تدريب الأندية، بعدما صنع سمعة قوية في تحويل الفرق الأقل حظا إلى منافسين أقوياء، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء حصوله على عقدٍ مغرٍ مع أستون فيلا.

وحصل المدرب الإسباني في البداية على راتبٍ قدره 4 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى مكافآت محتملة تصل إلى مليون جنيه.

وبعد قيادته أستون فيلا إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025، حصل على عقدٍ جديدٍ يمتد حتى عام 2029، وتمت مضاعفة راتبه ليصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

وإذا تمكن من تكرار أو تحسين إنجازه المتمثل في الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، فقد يرتفع راتبه أكثر.

أندوني إيراولا (ليفربول).. 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.4 ملايين دولار) سنويا

بعد إقالة ليفربول للمدرب آرني سلوت، كان اسم أندوني إيراولا من أبرز المرشحين لتولي قيادة الفريق في ملعب "أنفيلد".

وكان النادي الإنجليزي حريصا على التعاقد مع المدرب الإسباني بعد رحيله عن بورنموث، لضمان وصول أحد أبرز المدربين الشباب في أوروبا.

ولم يكن التعاقد مع إيراولا رخيصا، لكنه يجلب معه أسلوب لعب جذابا وفرصة لكتابة اسمه في تاريخ النادي.

وسيحصل المدرب الإسباني على راتبٍ أكبرَ من سلفه، ومع حجم الإنفاق الكبير الذي قام به النادي، فإن جماهير ليفربول الطموحة تنتظر المنافسة على الألقاب والعودة إلى سباق التتويج بالدوري.

إنزو ماريسكا (مانشستر سيتي).. 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) سنويا

وصل اليوم الذي كان يخشاه جمهور مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما أعلن بيب غوارديولا نهاية مشواره مع الفريق بعد عقد من الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية.

وسلّم المدرب الإسباني المهمة إلى مساعده السابق إنزو ماريسكا، الذي أصبح المسؤول عن قيادة حقبة جديدة في ملعب الاتحاد.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ التواصل مع ماريسكا عندما كان لا يزال مدربا لتشلسي، قبل أن يعتذر للنادي اللندني ويوافق على دفع تعويض مالي مقابل رحيله.

وسيحصل المدرب الإيطالي على راتب كبير في مانشستر سيتي، حيث تنتظره مهمة صعبة تتمثل في السير على خطى أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.

تشابي ألونسو (تشلسي).. 11.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليون دولار) سنويا

كان معظم متابعي الدوري الإنجليزي يتوقعون أن يخلف تشابي ألونسو، آرني سلوت في ليفربول، لكن تشلسي نجح في إقناع المدرب الإسباني بالعودة إلى إنجلترا.

وكانت تجربة ألونسو مع ريال مدريد مليئة بالتقلبات، وانتهت بإقالته، بسبب مشاكل خلف الكواليس أكثر من ارتباطها بالنتائج داخل الملعب.

ويُنظر إلى تعيين ألونسو باعتباره صفقة كبيرة لتشلسي، كما أن منحه منصب "المدير الفني" وليس مجرد "المدرب" يشير إلى استعداد ملاك النادي لمنحه صلاحيات واسعة في إدارة الفريق.

وسيكون من المنطقي منحه هذه الثقة، ليس فقط بسبب كونه من بين أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي، ولكن أيضا بسبب نجاحه اللافت مع باير ليفركوزن، عندما قاده إلى التتويج بلقب الدوري الألماني دون أي هزيمة.

أوليفر غلاسنر (نوتنغهام فورست).. 11.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليون دولار) سنويا

المال له كلمته، وكذلك مالك نوتنغهام فورست إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي جعل أوليفر غلاسنر أحد أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تتويجه مع كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بدا أن المدرب النمساوي سينتظر فرصة تدريب أحد عمالقة أوروبا.

لكن غلاسنر قرر خوض تجربة جديدة، ولم يبتعد كثيرا، بعدما وافق على خلافة فيتور بيريرا في نوتنغهام فورست.

ويصبح المدرب النمساوي خامس مدربٍ يتولى قيادة الفريق خلال عامٍ واحدٍ فقط، لذلك ستكون الأنظار موجهة لمعرفة ما إذا كان سيبقى ضمن قائمة أعلى المدربين أجرا خلال الأشهر المقبلة.

ميكيل أرتيتا (أرسنال).. 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 19.5 مليون دولار) سنويا

قوبل قرار تمديد عقد ميكيل أرتيتا مع أرسنال حتى نهاية موسم 2024-2025 بردود فعل متباينة، بعدما بلغ راتبه آنذاك 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما دفع بعض الجماهير للتساؤل عما إذا كان المدرب الإسباني هو الرجل المناسب لقيادة الفريق.

إعلان

لكن نجاحاته الأخيرة غيّرت رأي العديد من المشككين. فقد أثبت صبر أرسنال على أرتيتا أنه كان قرارا صائبا، بعدما أعاد الفريق أخيرا إلى منصة التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكتفِ بذلك، بل كان قريبا من تحقيق إنجاز لم ينجح حتى الأسطورة أرسين فينغر في تحقيقه، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي الموسم الماضي.

ويتضمن عقد أرتيتا الجديد 5 ملايين جنيه إسترليني مكافآت، حصل عليها بعد تحقيق لقب الدوري. وينتهي عقده الحالي في عام 2027، وقد يؤدي تجديده إلى حصوله على راتبٍ أكبرَ مستقبلا.