الأهلي المصري يعترض على تعيين رئيس لجنة الحكام

أعلن النادي الأهلي اعتراضه على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، وأرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد أوضح فيه أسباب رفضه للقرار، معتبرا أنه يتعارض مع توجهات تطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام في ولاية جديدة، بعدما سبق له تولي المنصب خلال موسم 2021-2022.

الأهلي: القرار لا يدعو للتفاؤل

وأوضح الأهلي، عبر بيان رسمي، أنه كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة تطوير الكرة المصرية التي سبق الإعلان عنها بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن قرار تعيين رئيس لجنة الحكام، بحسب النادي، "لا يدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل يسهم في إثارة الأزمات داخل الشارع الرياضي".

وأضاف النادي أن المسؤول الجديد سبق أن تولى المهمة، ولم تحقق اللجنة خلال تلك الفترة العدالة، وفقا لرؤية الأهلي، مشيرا إلى أن ذلك دفع النادي في موسم 2021-2022 إلى استكمال منافسات الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، مع عدم المشاركة في بطولة كأس مصر آنذاك.

استشهاد بواقعة تحكيمية

واستند الأهلي في اعتراضه إلى إحدى الحالات التحكيمية التي شهدتها مرحلة التتويج بالدوري في الموسم الماضي، عندما طالب باحتساب ركلة جزاء خلال مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب المخالفة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وأشار النادي إلى أن تصريحات لاحقة أدلى بها حكم الفيديو في تلك المباراة، إلى جانب تأكيد عضو سابق في لجنة الحكام صحة احتساب ركلة الجزاء، أثارت جدلا واسعا، واصفا تلك التصريحات بأنها تمثل "نقطة سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري".

دعوة لإصلاح منظومة التحكيم

وأكد الأهلي في ختام خطابه تمسكه بضرورة تطوير منظومة التحكيم بما يحقق العدالة والشفافية بين جميع الأندية، معربا عن أمله في اتخاذ قرارات تدعم الثقة في المسابقات المحلية وتواكب خطة إصلاح كرة القدم المصرية.