إيطاليا تحدد مدنها المرشحة لاستضافة يورو 2032 بالشراكة مع تركيا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قائمة المدن المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2032)، التي تستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم ملفات الترشح.

وكان يوم 31 يوليو/تموز الماضي الموعد النهائي أمام المدن الراغبة في الاستضافة لتقديم الوثائق المطلوبة، من أجل الحفاظ على أهليتها لاستضافة مباريات البطولة.

وضمت القائمة 13 مدينة هي: باري وبولونيا وكالياري وفلورنسا وجنوى وليتشي وميلانو ونابولي وباليرمو وروما وساليرنو وتورينو وفيرونا، فيما تشمل ملفات الترشح 16 ملعبا سيتم تقييمها خلال المرحلة المقبلة.

تغيير وجه كرة القدم الإيطالية

يثق وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي أن استضافة بلاده لبطولة أمم أوروبا 2032 بالاشتراك مع تركيا، ستسهم في تغيير وجه كرة القدم الإيطالية بفضل استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في البنية التحتية بقيمة 4.5 مليارات يورو (نحو 4.9 مليارات دولار).

وقال أبودي "أكرر ما أكدته على مدار الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، أن ملاعبنا تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ إيطاليا"

وأشار "هناك 13 مدينة، و16 مشروعا، واستثمارات خاصة بقيمة 4.5 مليارات يورو (نحو 4.9 مليارات دولار)".

وأوضح أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيقدم في أكتوبر/تشرين الأول القائمة النهائية للمدن والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، وستكون هناك قائمة بديلة، انتظارا للقرار الأخير من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا".

وختم الوزير الإيطالي تصريحاته "هذا سيغير وجه كرة القدم في إيطاليا، والحكومة برئاسة جورجا ميلوني تستحق التحية والإشادة على ترويجها والتنسيق والدعم الذي تقدمه بالتعاون مع جهات أخرى من أجل هذا التحول التاريخي الذي تحتاجه الكرة الإيطالية بشدة".

وسيبدأ الاتحاد الإيطالي الآن مراجعة ملفات المدن المرشحة، قبل إعداد القائمة النهائية التي ستُرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بحلول الموعد النهائي المحدد في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

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ومنح اليويفا حق الاستضافة المشتركة لبطولة يورو 2032، لإيطاليا وتركيا على أن تُحدد لاحقا الملاعب والمدن التي ستستضيف مباريات البطولة في كل من البلدين.