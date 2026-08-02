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أغرب ميدالية.. ملاكمة تتوج ببرونزية ألعاب الكومنولث بلا أي فوز

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GLASGOW, SCOTLAND - JULY 31: Lovlina Borgohain of Team India and Tarona Khanum Badi Pasoni Taafaki of Team Tuvalu exchange punches during the Women's 75kg Semi-Final match on day eight of the Glasgow 2026 Commonwealth Games at SEC Centre on July 31, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)
تافاكي (يمين) تسدد لكمة في وجه الهندية بورغوهان أثناء نزالهما في دورة ألعب كومنولث (غيتي)
Published On 2/8/2026
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آخر تحديث: 01:08 (توقيت مكة)

كتبت الملاكمة الشابة تارونا تافاكي تاريخا رياضيا جديدا لبلادها، بعدما تُوجت بأول ميدالية لتوفالو في ألعاب الكومنولث، مسلطة الضوء في الوقت نفسه على قصة كفاح فريدة تتجاوز حدود حلبات النزال لتلامس قضايا المناخ التي تواجه دولتها وهي جزيرة واقعة في المحيط ⁠الهادي.

طريق غير تقليدي نحو منصة التتويج

رغم عدم خوضها أو فوزها بأي مواجهة تمهيدية، وجدت تافاكي (20 عاما) نفسها وجها لوجه مع التاريخ بعد أن منحتها القرعة بطاقة عبور مباشرة إلى الدور نصف النهائي لوزن 75 كيلوغراما للسيدات. ورغم خسارتها في المربع الذهبي أمام بطلة الهند لوفلينا بورغوهان، فإن نظام البطولة الذي يمنح الخاسرين في نصف النهائي ميدالية برونزية مباشرة دون مباراة لتحديد المركز الثالث، ضمن لتافاكي دخول التاريخ من أوسع أبوابه.

GLASGOW, SCOTLAND - AUGUST 01: Bronze medalist Tarona Khanum Badi Pasoni Taafaki of Team Tuvalu looks on during the Women's 75kg medal ceremony on day nine of the Glasgow 2026 Commonwealth Games at SEC Centre on August 01, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
تافاكي تُوجت بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو، أسكتلندا (غيتي)‏

التدرب على مدرج للطائرات

في دولة أرخبيلية صغيرة بالمحيط الهادي يقطنها 10 آلاف نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية 26 كيلومترا مربعا فقط، لم تجد الرياضية مكانا مناسبا للتدريب سوى "مدرج مطار العاصمة فونافوتي"، المنطقة الأكثر صلابة واستقرارا في الجزيرة.

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وعن تلك التجربة، تقول تافاكي "كنا نتدرب على الأسفلت.. حين تهبط الطائرة نبتعد جميعا، وما إن تقلع حتى نعود للركض مجددا، لعدم وجود أي بديل". واليوم، تقيم الملاكمة في نيوزيلندا سعيا خلف مرافق رياضية تطور قدراتها، لكنّ ذكريات المدرج تظل شاهدة على العزيمة.

Commonwealth Games 2026 - Opening Ceremony - The Hydro, Glasgow, Scotland, Britain - July 23, 2026 Flag bearers Tarona Taafaki and Pasoni Taafaki lead athletes of Tuvalu during the opening ceremony REUTERS/Phil Noble
تارونا تافاكي (يمين) وباسوني تافاكي خلال حفل افتتاح ‏دورة ألعاب الكومنولث 2026 (رويترز)‏

صرخة مناخية من أصغر دول العالم

لا يقتصر صدى هذه الميدالية على الجانب الرياضي فحسب، بل يمتد ليكون رسالة استغاثة عالمية. فمع تحذيرات العلماء من غرق نصف عاصمة توفالو بحلول عام 2050 نتيجة ارتفاع منسوب المحيطات، يرى والدها ومدربها بادي تافاكي أن الرياضة تمثل منبرا لتسليط الضوء على الكارثة الوشيكة.

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ويختتم الوالد بحرقة قائلا "التآكل الساحلي هنا حقيقة مرعبة، والعد التنازلي لمستقبلنا صار يُقاس بالسنوات لا بالعقود. هذه الميدالية تعني لشعبنا كل شيء، ونأمل أن تفتح أعين العالم على واقعنا القاسي قبل فوات الأوان".

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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