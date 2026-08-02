أربيلوا مدرب فولهام يطلب ضم لاعب ثالث من ريال مدريد

يسعى ألفارو أربيلوا مدرب فولهام الجديد لتعزيز صفوف فريقه بلاعب جديد من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فبعد التعاقد مع غونزالو غارسيا، يستعد فولهام أيضا لضم سيزار بالاسيوس، في صفقة يُتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين يورو.

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لكن الثنائي قد لا يكون آخر القادمين من مدريد إلى لندن، إذ كشفت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن أربيلوا يرغب كذلك في التعاقد مع لاعب الوسط الشاب تياغو بيتارش.

ولم يعد مستقبل بيتارش واضحا في ريال مدريد منذ وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يستدعه لتدريبات الفريق الأول.

ورغم ذلك، عاش اللاعب البالغ من العمر 18 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي لاعبا أساسيا تحت قيادة أربيلوا تحديدا، عندما كان الأخير مدربا للفريق الرديف.

وبدأت بالفعل اتصالات أولية بين فولهام ووكيل اللاعب، الذي يبدو منفتحا على خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن النادي اللندني لديه بعض التحفظات بسبب إصابة في الركبة تعرض لها بيتارش، وستبعده عن الملاعب مدة تقارب 6 أسابيع.