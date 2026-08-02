رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

أربيلوا مدرب فولهام يطلب ضم لاعب ثالث من ريال مدريد

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ألفارو أربيلوا تولى تدريب فولهام الإنجليزي بعد رحيله عن ريال مدريد (رويترز)
Published On 2/8/2026

يسعى ألفارو أربيلوا مدرب فولهام الجديد لتعزيز صفوف فريقه بلاعب جديد من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فبعد التعاقد مع غونزالو غارسيا، يستعد فولهام أيضا لضم سيزار بالاسيوس، في صفقة يُتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين يورو.

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لكن الثنائي قد لا يكون آخر القادمين من مدريد إلى لندن، إذ كشفت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن أربيلوا يرغب كذلك في التعاقد مع لاعب الوسط الشاب تياغو بيتارش.

ولم يعد مستقبل بيتارش واضحا في ريال مدريد منذ وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يستدعه لتدريبات الفريق الأول.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Real Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - May 17, 2026 Real Madrid's Thiago Pitarch in action with Sevilla's Neal Maupay REUTERS/Marcelo Del Pozo
لاعب ريال مدريد تياغو بيتارش (يمين) يمر بالكرة خلال مواجهة لاعب إشبيلية في الدوري الإسباني (رويترز)

ورغم ذلك، عاش اللاعب البالغ من العمر 18 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي لاعبا أساسيا تحت قيادة أربيلوا تحديدا، عندما كان الأخير مدربا للفريق الرديف.

وبدأت بالفعل اتصالات أولية بين فولهام ووكيل اللاعب، الذي يبدو منفتحا على خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن النادي اللندني لديه بعض التحفظات بسبب إصابة في الركبة تعرض لها بيتارش، وستبعده عن الملاعب مدة تقارب 6 أسابيع.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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