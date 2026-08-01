هل يعيد ميلان إحياء تألق المغربي إبراهيم دياز في الكالتشيو؟

يدرس نادي ميلان الإيطالي إمكان إعادة المغربي إبراهيم دياز إلى صفوف الفريق، في إطار بحث النادي عن لاعب خط وسط مهاجم جديد، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل البرتغالي رافائيل لياو، الذي يُعد التساؤل الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع "كاليتشو ميركاتو" نقلا عن صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فقد حدد ميلان دياز مرشحا لشغل مركز صانع الألعاب بعد فشله في ضم اللاعب اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس، الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند قادما من غينك مقابل 33 مليون يورو (نحو 35.6 مليون دولار). كما يدرس ميلان أيضا خيار إيثان نوانيري لاعب أرسنال وماتياس سولي لاعب روما.

ومن شأن عودة إبراهيم أن تعيد اللاعب المغربي المولود في إسبانيا إلى النادي الذي قدّم فيه أداء مميزا بين عامي 2020 و2023، إذ شارك في 124 مباراة على سبيل الإعارة، مسجلا 18 هدفا وصانعا 15 هدفا آخر، ومساهما في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي عام 2022.

ولا يزال اللاعب مرتبطا بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وكان يوفنتوس مهتما به أيضا قبل أن يتجه إلى البوسني كريم ألاجبيغوفيتش مهاجم باير ليفركوزن.

لكن القرار الأهم يتعلق باللاعب الذي قد يضطر ميلان إلى التخلي عنه، فلا يزال مستقبل رافائيل لياو محور نقاش النادي الرئيسي، إذ أوضح المهاجم البرتغالي أنه يشعر بأن مسيرته التي امتدت 7 أعوام قد انتهت.

وكان لياو يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، ولكن مع عدم تلقيه أي عرض منهما، بدأ يفتح الباب أمام الانتقال إلى تركيا.