مونديال 2030 بلا أوروبا.. الذكاء الاصطناعي يفاجئ البحرين ويختار البطل

سلطت محاكاة حاسوبية الضوء على الشكل المحتمل لبطولة كأس العالم 2030 في حال غياب المنتخبات الأوروبية، على خلفية التوتر المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب الخلاف حول مشروع بيع جزء من الحقوق التجارية للبطولة.

ويأتي هذا السيناريو في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال مقاطعة الاتحادات الأوروبية لبطولات الاتحاد الدولي إذا مضى في تنفيذ خطته الاستثمارية المثيرة للجدل، وهو أمر لم يُحسم رسميًا حتى الآن.

الأرجنتين في الصدارة والبرازيل وصيفة

وبحسب نتائج المحاكاة، تُعد الأرجنتين المرشح الأبرز لإحراز لقب كأس العالم 2030، بعدما رجحت التوقعات فوزها على البرازيل في المباراة النهائية، وفقا لـ"ماركا" الإسبانية.

وأظهرت المحاكاة أن فرصة تتويج المنتخب الأرجنتيني تبلغ 28%، مقابل 26% للبرازيل، مع أفضلية طفيفة لبطل العالم في المواجهة النهائية.

محاكاة شاملة لـ100 ألف نسخة

واعتمدت الدراسة على إجراء 100 ألف محاكاة للبطولة، استنادًا إلى تصنيف المنتخبات ومستوياتها الحالية، بهدف الوصول إلى نتائج أكثر دقة واستبعاد الاحتمالات غير المعتادة.

وافترضت المحاكاة إقامة البطولة بمشاركة 64 منتخبًا، وهو مقترح لا يزال محل نقاش داخل الأوساط الكروية، كما بُنيت النتائج على فرضية غياب جميع المنتخبات الأوروبية عن المنافسات.

وبحسب "ماركا" في حال تحقق هذا السيناريو الافتراضي، ستتاح الفرصة أمام عدد من المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، من بينها غواتيمالا والبحرين وأوغندا وتايلاند وفيتنام وموزمبيق ومدغشقر.

كما توقعت المحاكاة أن يصبح منتخب نيجيريا ثاني منتخب أفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، بعد منتخب المغرب، في إنجاز تاريخي يعكس التغير الكبير الذي قد تشهده البطولة حال غياب القوى الأوروبية التقليدية.

ورغم أن هذه النتائج تستند إلى محاكاة حاسوبية وافتراضات غير مؤكدة، فإنها تعكس حجم التأثير الذي يمكن أن يتركه غياب المنتخبات الأوروبية على موازين القوى في كأس العالم، إذا تطورت الأزمة الحالية إلى مقاطعة فعلية.