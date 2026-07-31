مأساة على ارتفاع 6600 متر.. انهيار ثلجي يبتلع 10 متسلقين في باكستان

أعلن نادي جبال الألب الباكستاني استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن عشرة متسلقين فُقدوا إثر انهيار ثلجي ضرب جبل برود بيك شمالي باكستان، فيما عثرت فرق الإنقاذ، اليوم الجمعة، على أربع جثث في موقع الحادث، دون أن تتمكن حتى الآن من انتشالها بسبب صعوبة التضاريس.

وأوضح النادي أن الاتصال انقطع بجميع أفراد الفريق منذ وقوع الانهيار الثلجي ظهر الخميس، معربًا عن أمله في العثور على بقية المفقودين أحياء، رغم الظروف المناخية القاسية التي تعيق عمليات البحث.

من بين المفقودين صاحب رقم قياسي عالمي

وأكد النادي أن قائمة المفقودين تضم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا (43 عاما)، والذي اشتهر بتحقيق أسرع إنجاز في تسلق أعلى أربعة عشر جبلا في العالم، إلى جانب تسعة متسلقين آخرين من نيبال وباكستان وسلطنة عمان والولايات المتحدة والصين.

وبحسب المعلومات الأولية، جرف الانهيار الثلجي أفراد الفريق أثناء وجودهم على ارتفاع يقارب 6600 متر، قبل وصولهم إلى قمة جبل برود بيك، الذي يبلغ ارتفاعه 8051 مترا ويُعد ثاني عشر أعلى جبل في العالم، ومن أكثر مسارات التسلق صعوبة.

طائرات إنقاذ ومساندة دولية

وأكد نائب مدير إدارة السياحة في إقليم غيلغيت بالتستان، ساجد حسين، أن عمليات البحث تتركز في منطقة وعرة ونائية، مشيرًا إلى مشاركة طائرتي إنقاذ تابعتين لسلاح الجو الباكستاني لدعم الفرق الميدانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تتابع تطورات الحادث عن كثب، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة إذا طلبت السلطات الباكستانية ذلك، بينما أكدت وزارة الخارجية النيبالية أن ستة من المفقودين يحملون الجنسية النيبالية، مشيرة إلى تلقيها تطمينات من إسلام آباد بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ.

ويُعد جبل برود بيك أحد أصعب جبال العالم، إذ يقع ضمن سلسلة جبال قراقرم في منطقة غيلغيت بالتستان، بينما يؤكد خبراء التسلق أن عدد الأشخاص الذين نجحوا في تسلق أعلى أربعة عشر جبلا في العالم لا يتجاوز خمسة وثلاثين متسلقا، ما يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه فرق التسلق في هذه المنطقة.