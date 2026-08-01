ليست نهاية القصة.. إنفانتينو يرد على غضب يويفا برسالة إلى جماهير الكرة

رحّب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سحب خطته لبيع حصة في بطولاته، بما في ذلك كأس العالم، إلى جهات خاصة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن القرار يمثل "انتصارا للعبة بالكامل"، لكنه شدد على أن "هذه لا ينبغي أن تكون نهاية القصة".

ورغم ترحيبه بتراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المقترح، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن إدارة جياني إنفانتينو فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي وعددا من أعضاء أسرة كرة القدم.

وقال اليويفا في بيان: "لم تفقد الإدارة الحالية للفيفا ثقة اليويفا فقط، بل فقدت أيضًا ثقة العديد من الأعضاء الآخرين في عائلة كرة القدم".

وأضاف: "سيبدأ اليويفا العمل فورا مع الشركاء وكافة الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم وجميع أنحاء اللعبة، لاقتراح طريقة جديدة لتوزيع الموارد من خلال برنامج "فيفا فورورد" الحالي".

وختم البيان بلهجة حادة: "الاقتراح رُفض. مهمة إعادة بناء الثقة في الفيفا قد بدأت للتو".

إنفانتينو يحاول كسب التعاطف

وفي بيان لاحق، عقب إعلانه التراجع عن خطة بيع حصة في إدارة بطولات كأس العالم، نشر رئيس فيفا جياني إنفانتينو رسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أشاد فيها بنجاح مونديال 2026، قائلا: "جمعت كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة شعوبا وثقافات ومجتمعات أكثر من أي نسخة سابقة، مؤكدة القوة الحقيقية للعبة الجميلة".

وأضاف: "كرة القدم تتحدث كل اللغات وتنتمي إلى الجميع. ولهذا لطالما آمنت بقدرتها الفريدة على توحيد الناس، وبث الأمل وخلق الفرص".

وختم منشوره بالقول: "شكرا لكل مشجع أسهم في جعل هذه النسخة من كأس العالم الأوسع والأكثر شمولاً في تاريخ البطولة".

فيفا يلغي خطته ببيع حصص في كأس العالم

كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قال يوم أمس الجمعة إن الاتحاد ألغى خططه لبيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بعد ردود فعل سلبية واسعة النطاق.

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وكانت خطة الفيفا تتمثل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من بيع حصة تبلغ نحو 20 بالمئة في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم.

وواجه الاقتراح، الذي أُعلن عنه لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي، عاصفة من المعارضة على الفور. وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمقاطعة البطولات واتهم الفيفا بعرض "روح" الرياضة للبيع.

وقال إنفانتينو في بيان صدر أمس: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع قد تسبب في انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي تم تحديده في المقام الأول، بغض النظر عن مستوى الدعم".

وأضاف: "كان هدفنا دائما – وسيظل دائما – الوحدة والتحسين. ونتيجة لذلك، لن يتم المضي قدما في هذا الاقتراح".

وجادل الفيفا بأن بيع حصة أقلية في عملياته التجارية سيجمع مليارات الدولارات لتمويل تنمية الرياضة على الصعيد العالمي، واتهم وسائل الإعلام بتحريف مضمون الاقتراح.