دعوة أردنية لتكريس الشفافية وإلغاء السرية في انتخابات الفيفا

طالب الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، اليوم السبت، بإلغاء التصويت السري في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاءت مطالبة الأمير علي في تغريدة نشرها على منصة إكس، تعليقا على حالة الجدل القائمة حاليا حول مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في مسابقات فيفا.

وقال الأمير علي: "مع كل الجدل الدائر حول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تواجه كرة القدم العالمية أزمة قيادة واضحة قبيل انتخابات مقبلة. وبصفتي شخصا مرّ بهذه التجربة من قبل، أؤمن بأن هناك خطوة واحدة يجب اتخاذها فورا، وهي إلغاء التصويت السري في انتخابات رئاسة الفيفا".

وأضاف أن "جميع القرارات الأخرى، بما في ذلك اختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم، أصبحت تُتخذ بصورة علنية، باستثناء انتخابات الرئاسة. ومع وجود رئيس ننتخبه كل 4 سنوات، ومجلس يتولى اتخاذ جميع القرارات، فإن التصويت العلني هو الوسيلة الوحيدة لمحاسبتنا، نحن رؤساء الاتحادات الوطنية، أمام جماهير كرة القدم، والمسؤولين، واللاعبين الذين منحونا أصواتهم".

وأوضح "وفي الوقت ذاته، فإنه يوفر الحماية لكل اتحاد وطني قد يتعرض للضغط أو الإكراه لاتخاذ قرار خلف الأبواب المغلقة، كما حدث في السابق… والأهم من ذلك، أن التصويت العلني سيمنح كل اتحاد وطني القوة والاستقلالية في أهم عملية تصويت نقوم بها، وهي اختيار قيادة أكبر وأشهر رياضة في العالم، وتحديد الاتجاه الذي ستسير فيه مستقبلا".