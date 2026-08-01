حمى زيدان تجتاح فرنسا.. نفاد تذاكر مواجهة إيطاليا في زمن قياسي

ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان كمدير فني للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثا كبيرا مكتظا بالجماهير، وذلك بعد تعيينه في المنصب حيث سيواجه نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" في موقعها الإلكتروني أن تذاكر المباراة أمام إيطاليا، والتي ستقام في ملعب "دو فرانس" يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول والبالغ عددها 80 ألف تذكرة، قد نفدت.

وشهدت تذاكر المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا بعد فتحها الساعة الثانية بعد ظهر أمس الجمعة، حيث نفدت في أقل من 24 ساعة، وذلك وفق ما أعلنه المنتخب الفرنسي عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جان بابتيست مونتارنييه، رئيس رابطة جماهير المنتخب الفرنسي لمونت كارلو: "نشهد حماسا كبيرا بعد نهاية البطولات الكبرى، لكن هذه المرة التأثير واضح للجميع بسبب زيدان، لأن الجميع يريد الذهاب للملعب لرؤية المدرب الجديد والذي يعد رمزا للكرة في بلادنا".

وكان المنتخب الفرنسي قد حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعدما خسر في قبل النهائي 2-0 أمام إسبانيا و6-4 أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ورحل ديديه ديشان عن منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ليتولى زيدان المسؤولية حيث تم تعيينه يوم 28 يوليو/تموز الماضي.