تصرف استثنائي من الإسباني مارك كوكوريا يفاجئ ساعي بريد إنجليزيا

نال الإسباني مارك كوكوريا إشادة واسعة، ووُصف بأنه "شخص رائع"، إثر السماح لساعي البريد الخاص به بحمل ميداليته الذهبية التي تُوج بها في بطولة كأس العالم.

وعاد اللاعب إلى منزله في مدينة هورشام بمقاطعة ساسكس الغربية جنوب شرقي إنجلترا، استعدادا للالتحاق بصفوف فريقه الجديد ريال مدريد. ولا يزال نجم المنتخب الإسباني يعيش نشوة التتويج بلقب مونديال 2026، بعدما أسهم في قيادة منتخب بلاده للفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وحظي كوكوريا ( 28 عاما) بتقدير كبير بعد أن شارك لحظة الفخر تلك مع ساعي البريد غاري. ويرتبط اللاعب بعلاقة طيبة مع غاري بحكم سكنه في المدينة منذ سنوات.

وفي منشور عبر خاصية "القصص" (Instagram Story)، عبّر غاري عن سعادته بهذا اللقاء، واصفا كوكوريا بأنه شخص متواضع وقريب من الناس.

وكتب غاري "حظيت بمتعة تبادل أطراف الحديث مع الفائز بكأس العالم، المحلي مارك كوكوريا، أثناء تسليمه البريد اليوم. إنه شخص لطيف للغاية ومتواضع، وقد سمح لي بحمل ميدالية الفوز". وأضاف مازحا "أعتقد أنني أول إنجليزي يحمل ميدالية ذهبية لكأس العالم منذ 60 عاما"، مرفقا منشوره بصورة للميدالية وهي تتدلى حول رقبته، إلى جانب صورة "سيلفي" تجمعه باللاعب.

وأظهرت الصورة الإطلالة الجديدة لكوكوريا بشعره المضفر بعناية، متخليا مؤقتا عن تسريحته المعتادة ذات الخصلات الكثيفة.

وتفاعل جمهور كرة القدم بحماس مع اللفتة الراقية للنجم الأعسر، إذ علّق أحد المشجعين قائلا "يبدو حقا شخصا لطيفا"، وأضاف آخر "كوكوريا رجل رائع بحق. ليس بمنتصر متكبر، وله إسهامات عديدة في الأعمال الخيرية".

في حين قال ثالث "شخص رائع بالفعل. أعشق هذه القصص كثيرا"، وأشار رابع إلى أنه "كلما عرفت عنه أكثر، زاد إعجابي به".

في السياق ذاته، اعترف العديد من المتابعين بصعوبة الاستمرار في كره اللاعب، لا سيما بعد المستويات الكبيرة والشخصية المحبوبة التي أظهرها طوال مشواره في كأس العالم.